Cerruti redobló la apuesta e insistió: "No es cierto que 6 de cada 10 niños tengan hambre"

Horas después de que el Ministerio de Economía confirmara que a partir de agosto solo pagarán el impuesto a las Ganancias las remuneraciones superiores a $ 700.875 brutos mensuales, la portavoz presidencial Gabriela Cerruti tomó la palabra, destacó la suba del piso del impuesto a las Ganancias y negó que 6 de cada 10 niños en la Argentina "tengan hambre".

En su habitual conferencia de prensa de los jueves, Cerruti oficializó la medida, que regirá a partir de este mes, y criticó al ex presidente Mauricio Macri. "Un millón de trabajadores se verán beneficiados. Así como el que quien entonces era candidato a presidente dijo que iban a eliminar el impuesto a la ganancia y no hicieron nada durante su gestión, sino que lo subieron, el ministro Massa se comprometió a ir reduciendo el impuesto a las ganancias para que tenga el sentido que tiene que tener y sea solamente para los altos ingresos y entonces un millón más de beneficiarios", expresó la vocera presidencial.

En ese sentido, destacó que con esta medida serán beneficiados más de 400 mil trabajadores de la provincia y más de 100 mil de la Ciudad de Buenos Aires. Además, afirmó que también se incrementarán las escalas en un 35%, retroactivo a enero de este año, que se usan para el cálculo del impuesto. De esta manera -resaltó- que se le devolverá al empleado en dos cuotas mensuales, con los salarios de agosto y setiembre próximos.

La periodista también se refirió a la polémica frase que lanzó la semana pasada, cuando confirmó que en el país "no hay hambre". En aquella oportunidad, había cuestionado la forma en la que se mide la pobreza en la Argentina. "Sabemos que solamente se mide por ingreso y entonces estás midiendo como pobre a familias que tienen determinado ingreso pero tienen otra cantidad de ayudas de parte del Estado. En la Argentina no hay hambre", había sentenciado.

Esta vez, la vocera pidió diferenciar la foto del escenario completo. "En la Argentina hay pobreza, pero si mira la foto global hay puntos donde hay situaciones de desnutrición que no tiene que ver solo con el acceso alimentos sino a otras situaciones socioeconómicas", remarcó al tiempo que especificó que se registran situaciones puntuales en lugares alejados de los puntos urbanos.

Si bien resaltó que hay gente en los comedores, volvió a destacar que en ninguno de ellos "tienen hambre". “¿Hay gente en los comedores?, por supuesto. ¿Tienen hambre? No, comen en comedores. Acceden a los alimentos a través de los comedores”, sostuvo, y agregó: "La población está muy acompañada y la situación dista mucho del momento en el cual la gente salía a los mercados del trueque o los fines de año había saqueos, o las ollas populares en todas las esquinas".

De esta manera, Cerruti destacó que "esa foto" de la Argentina es de 2001. "No es la foto de la Argentina hoy. No es cierto que 6 de cada 10 niños tengan hambre. Hay situación de pleno empleo en las provincias", resaltó y sentenció que en los casos en los que la sociedad no puede acceder a un salario nominal "recibe ayuda del Gobierno, ya sea a través de la tarjeta alimentar y de algunos de los planes por los cuales puede acceder a la alimentación".