CFK, a un día del fallo en la causa Vialidad: "Todas mis garantías constitucionales fueron violadas"

Este martes, el Tribunal Oral Federal 2 dará su veredicto en el juicio por supuestos delitos con la obra pública en Santa Cruz que se sigue a 13 acusados. Las defensas de todos los imputados reclamaron que sean absueltos por inexistencia de delito. Para Cristina Fernández de Kirchner, los fiscales pidieron 12 años de cárcel por considerarla supuesta jefa de "asociación ilícita" y administración fraudulenta.

La misma condena se pidió para Báez como presunto autor de asociación ilícita agravada por su calidad de organizador y partícipe primario de administración fraudulenta agravada. Además, solicitaron diez años de cárcel para el exministro de Planificación Julio De Vido y para el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti, y seis años para el ex responsable del distrito 23 de ese organismo Mauricio Collareda.

La misma cantidad de años, o sea seis, pidieron para el ex titular de la Administración General de Vialidad en esa provincia Juan Carlos Villafañe. Para otro ex responsable del distrito 23 de Vialidad Raúl Daruich y el ex presidente de la AGVP Raúl Pavesi requirió cinco años, y cuatro años para el ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala, junto a otro expresidente de la AGVP Raúl Santibáñez.

En cuanto al ex secretario de Coordinación de Obra Pública Carlos Kirchner, los dos fiscales postularon la absolución por asociación ilícita y una condena a dos años en suspenso por abuso de poder. En este contexto, la Vicepresidenta dialogó con un medio brasileño en la que volvió a cuestionar a la Justicia e insistió en que su condena "ya está escrita".

Cristina se manifestó segura de que los jueces que la juzgan en el marco de la causa Vialidad la van a condenar y eso será "una suerte de regalo para (Héctor) Magnetto", el CEO del Grupo Clarín. "El 6 van a dictar la sentencia. El 7 de diciembre va a ser publicada en los diarios. Ese día, el 7D, fue un emblema de nuestro gobierno con la ley de medios, que establecía que los dueños de medios que tenían demasiada concentración mediática debían desinvertir", dijo.

La ex presidenta brindó una entrevista al diario brasileño Folha de Sao Paulo, que compartió este lunes en sus redes sociales. En ese marco, añadió: "La tapa de 'Cristina condenada' y el 7D van a coincidir. Es una suerte de regalo para Magnetto. Los jueces puestos por (el expresidente Mauricio) Macri lo protegen a él y protegen a quienes quisieron matarme, y no investigan nada de lo que pasó durante su gobierno".

De acuerdo con la Vicepresidenta, “cuando se violan todas las garantías, cuando el juez dijo una cosa y hoy dice otra en base a una denuncia que hizo el Gobierno de Macri, obviamente habrá una condena”. “La sentencia fue escrita el 2 de diciembre de 2019, la primera vez que testifiqué en este juicio. Primero: todas mis garantías constitucionales fueron violadas; segundo: todo lo dicho es mentira”, aseguró.

Y sumó: "El neoliberalismo encontró tres nuevos instrumentos: controlar la voluntad popular, proteger judicial y mediáticamente a los dirigentes de derecha y disciplinar a los dirigentes políticos para que los que quieran defender a los excluidos lo piensen dos veces", sostuvo Fernández de Kirchner. (Ercolini) es el mismo que hace siete u ocho años, ante las mismas acusaciones de la oposición, dijo que no era competente y envió el caso al sur del país. La Justicia de Santa Cruz investigó y hubo sobreseimiento. Ese proceso involucró al mismo empresario y exactamente a las mismas 51 obras que ahora se investigan nuevamente”.

Con respecto al intento de asesinato en su contra, también sostuvo que "los que están presos fueron los autores materiales del atentado, pero yo creo que hay autores intelectuales". "Recibieron financiamiento de 17 millones de pesos de una carpintería que no existe. Si esto fuera al revés, estaríamos todos presos", aseveró. Por otra parte, afirmó que "acá el lawfare estuvo encarado desde la cúspide del poder". En ese marco, apuntó: "Ricardo Lorenzetti, cuando era presidente de la Corte, se tomó una foto con Sergio Moro de un lado y Claudio Bonadio, que era un juez que perseguía a mí y a mi familia, del otro".

La Vicepresidenta volvió a mostrarse como víctima de la Justicia al sostener que durante las audiencias se construyó “la imagen de un ladrón” y destacó que, al terminar su mandato, tenía “los mismos bienes por los que ya había sido investigada tres veces”. “Cuando dejé la Presidencia volví a la misma casa donde vivía antes”, argumentó. "Ser dirigente es poder mirar más allá y decir 'la historia va por allá, hay que hacer esto''. Eso no lo voy a perder nunca. Podré ser presidenta o legisladora, pero nunca voy a renunciar a decir lo que me parece que hay que hacer para construir un país mejor para nuestra gente", sentenció Cristina en otro tramo de la entrevista con el diario brasileño.