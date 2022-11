CFK pedirá la recusación de Capuchetti y las protestas copan la Ciudad: las claves del día

Gran Hermano: hay cuatro nominados, pero hubo complot y todavía no se sabe la sanción de La Tora

La cuarta semana de Gran Hermano 2022 ya tiene a sus nuevos nominados tras una jornada de miércoles polémico en la que hubo complot entre los participantes durante la votación.

Quienes fueron a la placa de la casa más famosa del país fueron Juan Reverdito, Daniela Celis (ambos con ocho votos), Agustín Guardis y Nacho Castañares(con cinco los dos).

No obstante, el listado inicial no había quedado así, sino que el conductor Santiago del Moro, luego de ver que hubo acuerdos no permitidos para votar en grupo a otros miembros del reality, tuvo que anunciar que los sufragios de los implicados se descontaron.

En concreto, Lucila "la Tora" Belén Villar, Juan y Juliana Díaz se complotaron para ir contra Julieta Poggio y Coti Romero. Fueron contra las reglas del certamen y la producción actuó en contra suya.

En la casa se había votado de la siguiente manera: Julieta (9), Juan (8), Daniela (8), Coti (6), Agustín (5), Nacho (5), María Laura (4) y Marcos (2).

“Atención por favor. Una vez más he observado situaciones que transgreden gravemente el espíritu de este juego. El acuerdo de votos dirigidos hacia una o más personas está absolutamente prohibido, señores. Para que exista complot, no es necesario la mención explícita de un nombre”, expresó Gran Hermano.

“Hay diferentes maneras de convenir a quién votar y sepan que lo veo, lo escucho e interpreto todo. Por lo tanto, mi decisión fue anular los votos originados por este incumplimiento a las reglas que rigen en mi casa. Esta es la segunda oportunidad en la que me dirijo a ustedes por la misma situación”, continuó.

Acto seguido, del Moro anunció que el jueves se dará a conocer la sanción que se le aplicará a la Tora por su polémica con el micrófono.