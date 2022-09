CFK se defiende, Alberto se prepara para la ONU y Macri ninguneó el atentado: las claves del día

Se pudrió todo: Racing ganó, pero su arquero tuvo que declarar por sus gestos obscenos

El arquero titular de Racing, Gabriel Arias, tuvo que ir a declarar a la Comisaría de Vicente López, tras ser expulsado por realizar gestos obscenos a los hinchas locales de Platense. Las señas llegaron luego de que Racing se pusiera 1 a 0, resultado con el que se impondría ayer a la noche en la fecha 20 del torneo de la Liga Profesional de Fútbol.

"Es muy difícil creer en esta sociedad que se tomen el trabajo de buscar los nombres de los familiares de un jugador y te insulten casi 100 minutos. Se pasan los límites, no me lo banqué, exploté contra esas cuatro personas. No es nada contra la gente de Platense, les pido disculpas. Es para esas personas que insultaron constantemente a mi familia", justificó el arquero.

"Estamos en una sociedad que busca lastimar, cosas que no están bien. Disculpas a mis compañeros y la gente de Platense. No fue correcto. Me hago cargo. Pero los jugadores que se agarraron conmigo no saben lo que me tocó pasar. Llega un momento que no lo aguanté. Fueron cosas muy hirientes, me quisieron lastimar y no está bueno", explicó.

Por otro lado, el entrenador de Racing, Fernando Gago, criticó la actitud del guardametas: "No debe reaccionar así. Hablé corto con él en el vestuario. Es una equivocación que tuvo, las emociones no deben ser así. Esto no puede suceder".