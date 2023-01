Chats filtrados: el fiscal Rívolo se apartó de la causa porque apareció como “contacto frecuente” de D’Alessandro

La filtración de los chats del ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D´Alessandro con Silvio Robles, el vocero del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, con Silvia Majdalani y con el empresario Marcelo Violante, dueño de Dakota, la empresa concesionaria del acarreo, en el que se confirma que tiene un vínculo económico y le ofrece dinero, generaron un escándalo en la política nacional y dentro de Juntos por el Cambio.

Por toda esa información y con toda la carga de pruebas en su contra, el ministro debió pedir una licencia por pedido del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Pero en la Justicia la causa ya tuvo novedades. Es que tras las investigaciones llevadas a cabo en Comodoro Py, tribunales siempre a favor de Juntos por el Cambio, se comprobó que el fiscal Carlos Rívolo era un “contacto frecuente” de D´Alessandro en Telegram, la aplicación hackeada. Por eso, decidió apartarse de la causa.

En su dictamen, Rívolo reportó todas las veces que habló con el ministro en licencia indeterminada, y dio las razónes por las que las hizo. Aunque afirmó que no recuerda si lo hizo a través de Telegram o por otra vía. Lo llamativo es que Rívolo todavía no se apartó de una denuncia hecha por D’Alessandro contra el diputado del Frente de Todos, Rodolfo Tailhade, por supuesto espionaje ilegal por la filtración de los chats en los que quedó expuesto el vínculo de Juntos por el Cambio con la Corte Suprema y los sobres de dinero que ofrecía el dueño de la empresa concesionaria de grúas de la Ciudad al ministro porteño.

Al denunciar los chats en Comodoro Py, el diputado peronistas había dicho: “Dicha circunstancia llama poderosamente mi atención en cuanto a cómo esta persona tuvo a su alcance tales conversaciones antes que cualquier otra”. Y explicó que los chats ya estaban publicados en un sitio web y que él solo se encargó de darlos a conocer en sus diversas redes sociales.

Pero, esa causa, en realidad había caído en manos del juez Daniel Rafecas y del fiscal Eduardo Taino. Como ambos eran reemplazados por la jueza María Eugenia Capuchetti y Rívolo por la feria judicial, la jueza decidió resguardar el material. Fue entonces cuando Rívolo se excusó por “violencia moral”. Y ahí se aclaró en el expediente que “entre esos contactos aparece uno al cual se refiere como ‘Carlos Rivolo Fiscal’”.

En su descargo, Rívolo explicó: “Desconozco cómo las plataformas – What´s app, Telegram u alguna otra - adjudican la ‘frecuencia’ de los contactos, amen que el sentido común lleva a pensar que obviamente la continuidad en la comunicación es lo que determina tal categoría; pero no es lo que sucede en mi caso”.

Y completó: “Por mi rol de ex presidente de la Asociación de Fiscales y Funcionario del Ministerio Público Fiscal de la Nación – durante los períodos 2016 -2019-2022 – y como Fiscal Nacional en lo Criminal y Correccional Federal he establecido diversos contactos y comunicaciones con Ministros de Seguridad de la Nación, CABA y Provincias por temas asociativos o casos en trámite que requieren cierta entidad por su celeridad”.

Tambié explicó: “En el caso del denunciante he accedido a su número de abonado, de manera directa, en razón de contactarlo en el lanzamiento de la Biblioteca Digital del Centro de Monitoreo Urbano en el Barrio de Chacarita el día 14 de Octubre de 2020, actividad que además fue puesta en conocimiento de los fiscales asociados a la AFFUN mediante el comunicado 142 de fecha 23/10/2020. Y para precisar aún más, he mantenido contacto telefónico con el denunciante – por alguna vía que no recuerdo ni guardo registro - en dos oportunidades en las cuales las investigaciones a cargo requerían de celeridad en la producción de videos, a saber: causa 728/22 (caso Coiron 11269/22 ‘García Jonatan Manuel y otros s/daños’ - que comprende a los daños efectuados a un ala del Congreso Nacional el 10 de marzo del año ppdo. – y causa 2998/22 (caso Coiron 48993/22) ‘Sabag Montiel, Fernando André y otros s/ homicidio agravado en caso de tentativa’ – que comprende la investigación del intento de homicidio de la Vicepresidenta de la Nación”.

Según la explicación de Rívolo sobre las charlas con D’Alessandro fue para pedirle “con urgencia” las grabaciones de las cámaras de seguridad de dos investigaciones. La primera del ataque con piedras al Congreso de la Nación cuando se votaba el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y que tuvo como objetivo el despacho de la vicepresidenta, y también el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, que está a cargo de Rívolo tras el traspaso por parte de la jueza Capuchetti por su nulo desempeño en la investigación.