¡Chau Ferni, ganó Mauri! Larreta limpió a Quirós y confirmó a Jorge Macri como su candidato

El jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, tomó una de las decisiones más esperadas dentro de la interna del PRO, la de encontrar a su sucesor en el cargo, de cara a su pelea más importante, la de la interna presidencial de Juntos por el Cambio (JxC) en la que se enfrentará a Patricia Bullrich para definir si los halcones o las palomas van por un lugar en la Casa Rosada.

En la interna de la CABA, terminó por inclinarse por Jorge Macri, actual intendente de Vicente López. Para hacerlo tuvo que darle de baja a la precandidatura de su ministro de Salud, Fernán Quirós, un cuadro técnico que creció como figura pública a partir de la gestión de la pandemia de Covid-19, cuando su jefe político se reunía con el presidente Alberto Fernández y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, para definir las políticas sanitarias a seguir en el AMBA.

Larreta informó la decisión a través de una carta que tituló "El futuro de la Ciudad", en donde repasó las razones por las que la balanza terminó inclinándose hacia el lado del primo del ex presidente Mauricio Macri, alimentando el argumento de que es un apellido que puede arrastrar votos en la CABA, tras tantas gestiones locales bajo el mismo signo político.

"Hace 16 años que con el PRO empezamos a transformar la Ciudad. Y no paramos más. Juntos, con los vecinos, hicimos la transformación más grande de la historia de Buenos Aires. Y lo hicimos en equipo, dialogando, cerca de cada vecino y produciendo cambios que se sostienen a lo largo del tiempo", comenzó escribiendo Larreta. "Ese es el legado que queda hoy en la Ciudad. Un legado que empezó Mauricio y que yo pude continuar. Hoy, me da una gratificación enorme andar por Buenos Aires y ver cómo fuimos capaces de hacer cambios que parecían imposibles", agregó.

Luego, apuntó más directamente a las razones que lo llevaron a quitarle el respaldo a su ministro de Salud. "En las últimas semanas estuvimos trabajando en equipo dentro del Pro, haciendo estudios y analizando muy a conciencia los distintos perfiles y capacidades de los candidatos. Esta no es una decisión que se toma rápido, sino que es una decisión que se toma bien y a conciencia. Tanto Fernán como Jorge tienen sobradas capacidades para afrontar este desafío. Jorge tiene una intención de voto muy consolidada y Fernán una potencialidad muy auspiciosa", analizó.

"Frente a esta evidencia es que, en conjunto y con la generosidad de Fernán de privilegiar siempre la unidad y la potencialidad del Pro, hemos decidido que para garantizar la continuidad de todos los cambios que hemos llevado adelante en la Ciudad y para trabajar por todos los desafíos que aún quedan por lograr, Jorge será el candidato del Pro para competir por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad en las próximas elecciones PASO de Agosto", afirmó Larreta en su misiva.

Más adelante en la carta, el mandatario porteño no escatimó palabras elogiosas para su funcionario y el precandidato que apoyó en las negociaciones con el ex presidente Macri. "Quiero agradecerle de todo corazón a Fernán. Un ser humano con mayúsculas, un trabajador incansable y un defensor del bienestar integral de las personas. Manejó la pandemia como nadie y nos cuidó a todos en la crisis sanitaria más importante de la historia", señaló.

También manifestó todo su apoyo al nuevo precandidato de su espacio. "Confío en él, y estoy seguro que va a dejar todo para estar a la altura del legado que empezó Mauricio en 2007 y que tuve el honor de continuar desde 2015. Jorge es un hombre con una experiencia y capacidad de gestión única, que convirtió a Vicente López en uno de los municipios más desarrollados del país. Su visión, su capacidad de gestión y su compromiso con la transformación van a seguir haciendo de Buenos Aires un faro para toda la Argentina y para Latinoamérica", aseguró.

Hacia el final de su comunicado, dejó algunas palabras más relacionadas a sus apreciaciones de cara a la disputa presidencial que pretende protagonizar. "Los argentinos estamos viviendo momentos de mucha angustia y dolor. Pero yo estoy convencido que podemos cambiar. Yo voy a trabajar, trabajar y trabajar para lograrlo. Confío en los argentinos y sé que cuando trabajamos juntos somos imparables. Llegó el momento de animarnos a hacer el cambio de nuestras vidas", concluyó.

Antes había dicho que las transformaciones en la Ciudad "tienen que seguir adelante" y pidió seguir "haciendo de Buenos Aires una ciudad cada vez más moderna, más segura, más inclusiva, más amable y con más oportunidades para todos los que la viven y la visitan". La balanza finalmente se inclinó hacia el lado del primo del ex presidente. Ahora resta saber si fue porque Larreta debió ceder o si hubo una negociación más grande detrás, que le garantizó apoyos de cara a su interna con Bullrich. Los halcones y las palomas del PRO siguen enfrentados y las PASO no parecen ser una instancia en la que no vayan a quedar heridos de ambos bandos.