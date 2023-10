¡Chau JxC! La UCR anunció que no apoyará a ningún candidato, pero fulminó a Macri

Tras el revuelo en Juntos por el Cambio por la conferencia de prensa de la presidenta del Pro, Patricia Bullrich y su ex compañero de fórmula presidencial, Luis Petri, sobre el apoyo abierto a Milei en el ballotage, la UCR convocó a una conferencia de prensa donde redefinió el rumbo del partido y comunicó que no apoyarán a ningún partido durante el ballotage, además de apuntar directamente contra Mauricio Macri como el principal traidor de la coalición, ya que “vendió a Juntos por el Cambio”.

Al respecto, el titular de la Unión Cívica Radical, Gerardo Morales expresó con mucho enojo: "lo que hizo Patricia (Bullrich) es una falta de respeto hacia nosotros, que no perdonamos", insistió y además resaltó: “Macri está feliz, Eso es lo que quería desde un principio, joderle la vida a Patricia y a Juntos por el Cambio y terminar con Milei”, sentenció con severidad.

“A mí me sorprendió mucho lo de Patricia Bullrich. Teníamos convocada una reunión para mañana a las 11 de la mesa de juntos por el cambio. Me acabo de notificar que se levantó. Obviamente que esa reunión ya es inoficiosa, porque teníamos que justamente discutir la posición de la coalición. Ni siquiera me llamó por teléfono para avisarme su posición. Es de una gran irresponsabilidad lo que ha hecho Patricia. Ella no es quien para hablar en representación de los más de 6 millones de votantes que tuvimos. Yo la voté y lo que ella dijo no me expresa. Así que me parece muy mal”, remarcó Morales, quien tampoco se guardó palabras para el fundador del Pro.

“Creo que tanto Mauricio Macri como Patricia son los grandes responsables de poner en riesgo a Juntos por el Cambio. Esta actitud de Patricia es intolerable. No sé qué acuerdos habrá hecho ya con Javier Milei. Ha sido muy raro y confuso lo que ha dicho. Escuché bastante bien la conferencia y me ha dado vergüenza ajena. Realmente es vergonzoso”, remarcó sumamente enojado.

Por su parte, Martín Lousteau respaldó a Morales y resaltó, también muy molesto :”En mi opinión, Patricia Bullrich y Mauricio Macri decidieron abandonar Juntos por el Cambio (...) Tomaron una decisión unilateral de algunas personas, insisto, Patricia Bullrich y Mauricio Macri. En mi opinión, eso es abandonar Juntos por el Cambio. Es abandonar el mecanismo de toma de decisiones colectivas dentro de una coalición."

Al ser consultados por el accionar de Luis Petri, cuya coalición pidió su expulsión inmediata de la UCR, Morales aseveró: “Lo de Luis Petri también es sorprendente. Acá el tema es quienes han tenido la responsabilidad de comandar este año el tramo electoral. Son Mauricio y Patricia. Y entonces, molesta mucho esta decisión inconsulta. Se ha roto el sistema de toma de decisiones de Juntos por el Cambio. La usina de toma de decisiones está quebrada. Y este alejamiento de Patricia y Mauricio, obviamente pone en riesgo la continuidad del espacio”.

“Nosotros vamos a seguir apostando por un espacio opositor, responsable, que también termine con la grieta, que acompaña buenos proyectos y rechace malos proyectos. Nuestro rol es en el Congreso. Ahí nos ha puesto la gente. No nos ha puesto en otro lugar. Y lo de Luis Petri, la verdad que lo hemos analizado bastante poco. Ya lo veremos, pero diría que en verdad Luis ha tenido un rol bastante secundario en la elección. Pero bueno, esto nos parece muy grave lo que han hecho tanto Mauricio como Patricia”, sentenció.

Además, Gerardo Morales masacró también a Javier Milei y resaltó que con él como candidato a presidente, la patria corre peligro: “Ahí está en peligro. Con Milei está en peligro la patria. Así que no vale todo. Y yo no sé, capaz que ya han hecho un nuevo frente, qué sé yo. Yo no sé qué habrán hablado anoche. Se ve que acordaron muchas cosas, porque inclusive hasta causas judiciales", dijo y, no contento con la respuesta, insistió: “Se acabó la farsa. Es una farsa. Javier Milei es un farsante. Entonces, se acabó la farsa. Así que, me parece que es eso. Corre mucho riesgo la patria. Vamos a entrar a la noche más oscura con Milei"

Por su parte, Lousteau respaldó a Morales y resaltó que hablar en este momento de “Juntos por la Libertad” es casi un hecho, debido a que tomaron una decisión prácticamente de forma unilateral y que, además, es sumamente peligroso confiar que los votantes pudieran inclinarse por Milei.

"Me parece un demagogo extremista que es un peligro indescriptible. Con respecto a las cosas que se dijeron en esa conferencia de prensa, básicamente lo que yo vi es una candidata a una fórmula de decirse de todas las cosas que dijo durante la campaña”, aseveró Lousteau. "Uno hace una campaña y la gana o la pierde defendiendo valores, defendiendo ideas, defendiendo propuestas. Y cuando la sociedad vota, acepta el lugar en el que la sociedad te puso con el voto. Vi todo lo contrario. Vi un acuerdo entre bastidores que no sabemos de qué se trata", dijo el ex candidato a Jefe de Gobierno finalmente

Por último, Gerardo Morales se lamentó con mucho enojo: "Podría haber puesto la cara a Mauricio, porque es el generador de toda esta movida. Él es el gran responsable de la derrota y junto por el cambio. Él nos ha llevado a eso. Antes de las PASO ya hacía campaña para Milei. Después de las PASO, estando nosotros segundos, la primera semana se la pasó haciendo campaña para Milei. En contra de Patricia".

El comunicado de la UCR tras la reunión

COMITÉ NACIONAL

La UCR no acompañará a ninguno de los dos candidatos

Buenos Aires, 25 de octubre de 2023.- El país está viviendo una grave crisis económica, política, moral y social. Con una inflación creciente, niveles de pobreza y corrupción alarmantes, y una incertidumbre que afecta el día a día y la visión de largo plazo de todos los argentinos.

En ese estado de situación y con el deseo de revertirlo colectivamente fuimos a las umas. Y la ciudadanía se expresó: la propuesta política de Juntos por el Cambio resultó tercera, quedando afuera del ballotage. Esto merece reflexión y autocrítica profunda de todos los partidos de Juntos por el Cambio, así como de sus principales actores políticos.

La Unión Cívica Radical agradece el acompañamiento de los millones de argentinos que a lo largo del país acompañaron nuestras propuestas y rechazamos posiciones unilaterales inconsultas que no expresan los valores de Juntos por el Cambio.

Nuestro partido tiene una extensa historia en defensa de la democracia, del respeto de los derechos humanos, de la ampliación de derechos sociales de manera sostenible, de compromiso con la educación y la salud públicas, así como también de un posicionamiento soberano en materia de política exterior.

Los argentinos colocaron a nuestra coalición en un rol de oposición. Y eso es lo que debemos hacer. Esa responsabilidad es sumamente relevante, ya que contamos con 10 gobernadores, cientos de intendentes, 93 diputados y 24 senadores nacionales.

Ese mandato de las urnas para con Juntos por el Cambio es el que vamos a honrar, reconstruyendo a los argentinos, al tiempo que controle y ponga los límites necesarios a quienes vayan a ser gobierno nacional a partir del 10 de diciembre.

Los argentinos votaron, y son los únicos dueños de los votos. Ningún dirigente lo es. Cada uno de ellos decidirá en el ballotage por su preferencia.

La UCR no apoyará a ninguno de los dos candidatos. Ninguno de los dos garantiza un futuro de progreso para la Argentina. Sergio Massa es tan responsable como Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner del estado del país, de su empobrecimiento, del proceso inflacionario, la corrupción y del deterioro social y económico de Argentina.

El extremismo demagógico de Javier Milei se encuentra en las antípodas de nuestro pensamiento. Su plataforma política y la violencia que se desprende de sus palabras y gestos, atentando siempre contra la convivencia, no tienen nada que ver con nuestro partido. Jamás podríamos tener nada que ver con su espacio.

Tenemos la oportunidad histórica, a 40 años de recuperar la democracia, de terminar con las grietas que peligrosamente parecen multiplicarse y que sólo han servido para rédito personal y político de algunos sectores y actores.

Tenemos la responsabilidad de sacar el país adelante, desde el lugar que los argentinos nos han asignado. Y de construir un nuevo radicalismo, que sobre sus valores históricos convoque nuevamente a las mayorías, que represente los intereses nacionales y rescate lo mejor de nuestra tradición institucional. Con banderas y liderazgos renovados que permitan explicitar un camino claro, un proyecto de país para construir un futuro mejor.

A ese desafío convocamos a los argentinos.