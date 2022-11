Chau libertarios, hola Macri: Espert competirá en las PASO en Juntos por el Cambio

“¿Qué me parece? Que Macri nos está agarrando para la joda. Un verdadero caradura. Él hizo un gobierno tan populista e irrespetuoso de los equilibrios macroeconómicos que terminó generando una crisis de órdago, pasándole así la posta a otro gobierno populista e hipotecarnos más”. La frase pertenece a José Luis Espert, el economista liberal que nunca dudó en criticar al ex presidente. Hasta ahora.

Tanto es así que ahora, el titular de Avanza Libertad por la provincia de Buenos Aires y ex compañero de Javier Milei cruzará las fronteras ideológicas y se sumará al espacio político del “populista” Macri. Así lo confirmó Javier Iguacel, ex ministro de Cambiemos, durante una entrevista en TN. De hecho, afirmó que Espert competirá en las PASO dentro de Juntos por el Cambio para ser gobernador.

Aunque se sabía que el libertario quería lanzarse como precandidato a gobernador, tal como lo confirmó hace unos días, no se sabía que lo haría dentro de la alianza que lidera Macri. Seguramente lo quería mantener guardado para no decepcionar a sus seguidores de ultraderecha y antimacristas. Pero la sorpresa duró poco.

Fue Javier Iguacel quien sobre el final de una entrevista, fue consultado sobre su precandidatura a gobernador y sus diferencias con Espert. En ese sentido, destacó que bajo su intendencia en Capitán Sarmiento, redujo el número de cargos políticos de 35 a 12 y que gobernó solo con cinco ministerios, al tiempo que ejecutó una baja de impuestos. Al ser consultado sobre una alianza con Avanza Libertad y con Esperte en particular, Iguacel no dudó y dijo: “Por supuesto. Yo dije la diferencia, pueden probarla. Ahora, proponemos más o menos lo mismo. Por eso hoy somos tres precandidatos trabajando con Patricia cualquiera de los tres puede ser candidato a Gobernador. Tenemos puntos en común”.

Por ahora se sabía que había al menos cuatro precandidatos a gobernador dentro del PRO: Mientras Néstor Grindetti piensa dejar Lanús para dar el salto, también se suman Diego Santilli, Cristian Ritondo y el propio Iguacel. En ese punto, cuando el ex ministro macrista fue consultado por la falta de unidad de Juntos por el Cambio, respondió: "Eso es cierto, por eso es importante que haya internas dentro de las PASO, que se habló mucho pero claramente no se van a cancelar. Va a haber PASO y el que la gente elija será el único que compita". Entonces le preguntaron puntualmente: “¿Pero Espert está dentro de las PASO de ustedes?". Entonces, Iguacel dijo: “De Juntos por el Cambio dijo que sí. Por lo menos esa es la versión que tengo yo, te estoy dando la primicia, por lo menos de lo que me ha dicho a mí y le ha dicho a todos”.