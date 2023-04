Chicanas, elogios y furiosas críticas: las repercusiones del discurso de CFK en La Plata

Este jueves la incertidumbre, la especulación y el ojo estaban puestos en el Teatro Argentino de la ciudad de La Plata, lugar que eligió Cristina Fernández de Kirchner para reaparecer. Mientras algunos esperaban una posible candidatura de la actual vicepresidenta, otros optaron escribir por las redes para exponer su descontento. En el arco político oficialista y opositor, dentro y fuera del Congreso de la Nación, surgieron repercusiones.

“Escuchar hablar a Cristina Kirchner como si no fuera la vicepresidenta de la Nación, como si su foto no hubiese estado en la boleta presidencial, y como si no fuera la que armó y conduce este gobierno, indigna”, apuntó el Jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

El precandidato a presidente de Juntos por el Cambio, agregó: “Este gobierno fracasó y Cristina se tiene que hacer cargo. Hoy volvió a demostrar que no le preocupan los argentinos. Por suerte, lo que estamos viendo es el final de la Argentina irresponsable. El modelo kirchnerista está agotado. No perdamos la esperanza. Vienen otros tiempos para nuestro país. Vamos a salir de esta. Juntos”.

Tras el acto, el gobernador, Axel Kicillof, citó una frase que la titular del Senado pronunció en su discurso, a través de un posteo en sus redes sociales: "Que no nos quieran convencer que tenemos que volver para atrás para solucionar este presente y el futuro”.

El diputado Javier Milei fue muy cuestionado en el discurso de CFK, aunque sin mencionarlo de modo directo. Pero el precandidato respondió luego de escuchar a la vicepresidenta referirse a su propuesta de dolarizar la economía: “Cristina estuvo un rato largo hablando de Dolarización. Para variar, al igual que todo el resto de la casta política, se pronunció a favor del robo y en contra de los argentinos de bien. Aunque se resistan Todos-Juntos, a partir del 10/12/2023 se quedan sin juguete”.

Mientras que, desde La Libertad Avanza le respondieron a la vicepresidenta: "Sí, CFK Vamos a dolarizar. Vamos a terminar con la inflación. Vamos a eliminar todos los impuestos que ustedes crearon. Vamos a rescatar nuestro país de la asociación ilícita que lo gobierna hace décadas. Vamos a hacer Argentina grande otra vez".

Juan Grabois subió una foto con un cuaderno y varias anotaciones. "Me invitaron a una clase y así fui, como alumno, para escuchar y aprender, para compartir y sentir, para desarrollar el pensamiento crítico. Tomé mis notas y vamos a reflexionar colectivamente sobre lo que planteó Cristina", manifestó en Twitter.

Sin demasiados matices, Patricia Bullrich posteó con mayúsculas “¡Basta, Cristina Fernández de Kirchner!”, posteó con letras mayúsculas “El pueblo se cansó de 20 años de autoritarismo, descapitalización y pobreza. El peor gobierno de la historia: su obra final”, completó.

María Eugenia Vidal se refirió y en la red del pajarito publicó: “Los que cerraron la escuelas un año y medio, hoy inauguran la Escuela Justicialista Néstor Kirchner. Hoy solo 16 de cada 100 chicos argentinos termina la secundaria en tiempo y forma. Desde el 10 de diciembre, empezar a resolver esta catástrofe educativa va a ser nuestra prioridad. Educar es todo lo contrario a adoctrinar”.

Tras el discurso, la presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, en comunicación con AM750, pidió que sea la candidata del Frente de Todos: "Es la única, hay que decírselo a ella, pero no porque los demás no sirvan".

Además, la militante de derechos humanos agregó: "Es ideal para ser presidenta en un futuro, pero el pueblo es el que vota. Si entendemos que no pensar igual no es ser enemigo, vamos a lograr tener una democracia mucho más clara". Por último, consideró que la Vicepresidenta no debería competir en las PASO sino que "debería ser candidata de unidad".