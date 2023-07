Chicanas, ironías y "madres": Macri le respondió a CFK y le pidió que no se metiera con su mamá

El lunes, durante la tarde, cerca de las 19, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner acudió a sus redes sociales para disparar contra el ex presidente Mauricio Macri, a quien tildó “muy mentiroso” y le recordó que fue “el único presidente que se presentó a una reelección y la perdió”. La también ex presidenta realizó un extenso descargo en su cuenta de Twitter vinculado con el gasoducto Néstor Kirchner y la política energética argentina. “Hablando de gobiernos desastrosos… Le recuerdo que el único Presidente que se presentó a una reelección y la perdió, fue usted ingeniero", resaltó, filosa, la ex mandataria.

A su vez, destacó la postura de su difunto marido y ex presidente Néstor Kirchner, de quien resaltó que "pudiendo haber sido reelecto por amplísima mayoría, decidió no presentarse a la reelección”. “Ahora se entiende por qué su mamá lo castigaba por mentir”, ironizó Cristina en su cuenta de Twitter, en alusión a una antigua confesión de la madre de Macri, Alicia Blanco Villegas, sobre la forma en que crió a su hijo.

La Vicepresidenta respondió al discurso del ex mandatario Macri acerca del tiempo y los costos que demandaron la construcción del gasoducto Néstor Kirchner y negó que haya habido aportes de importancia del Gobierno de Cambiemos para lograr la ejecución de la obra. En ese marco, detalló cómo fue ampliada la capacidad de producción y transporte de gas en el país entre 2003 y el 2015, período en el que “se instalaron 3.211 kilómetros de gasoductos troncales”.

Y sin dudarlo, lo comparó con los 53 kilómetros obtenidos durante la gestión del expresidente Macri, entre el 2016 y el 2019. “Cuando llegamos recuperamos la producción de gas, multiplicamos por cinco la actividad de Vaca Muerta y recién ahí, gracias a ese éxito, sí se volvió necesario un gasoducto nuevo. Lo dejamos listo para arrancar la obra. Había que apretar un botón”, respondió Macri casi de inmediato.

Y agregó: “Su gobierno y el de su marido fueron desastrosos en energía, los peores de la historia: cayó la producción casi todos los años, multiplicaron las importaciones y los subsidios”. Fue entonces cuando la Vicepresidenta replicó con un largo tuit en el que señaló: “Todo el mundo sabe que usted y su partido, no sólo nunca hicieron nada por YPF y Vaca Muerta sino que, incluso, votaron en contra de su recuperación en el año 2012″.

Al final, sin titubear, Cristina remató: “Lo dicho… Usted es muy mentiroso ingeniero. En cuanto a mí, le recuerdo que no sólo fui la primera mujer electa presidenta, sino que además me reeligieron por el 55% de los votos. Y si ahora no pude presentarme como candidata fue porque los fiscales y jueces que juegan al fútbol en su quinta particular me proscribieron”.

En su afán por defenderse, Macri usó la misma vía y planteó: "La vicepresidenta me acusa de no haber construido gasoductos. ¿Para qué iba a hacerlo, si nos había dejado sin gas para transportar? Su gobierno y el de su marido fueron desastrosos en energía, los peores de la historia: cayó la producción casi todos los años, multiplicaron las importaciones y los subsidios. En Vaca Muerta prácticamente no habían hecho nada. Cuando llegamos recuperamos la producción de gas, multiplicamos por cinco la actividad de Vaca Muerta y recién ahí, gracias a ese éxito, sí se volvió necesario un gasoducto nuevo. Lo dejamos listo para arrancar la obra".

De acuerdo con el ex jefe de Estado, su Gobierno le dejó encaminada la obra hasta tal punto que sólo "había que apretar un botón". "Pero no lo hicieron, se comieron dos inviernos de precios altos y recién ahora lo inauguran, después de hacerle perder al país 6.000 millones de dólares por su ineficacia y sus negocios. Y no se meta con mi madre, vicepresidenta, que fue una buena madre", sentenció.