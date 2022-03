Chicanas, metáforas y hasta la comparación con Mirtha Legrand: las perlitas de la sesión

El debate en la Cámara de Diputados por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) duró varias horas y se extendió hasta la madrugada de hoy. Como siempre suele pasar en este tipo de sesiones, en donde los ánimos estaban caldeados por el tema y las diferencias internas, siempre hay perlas de todos lados de la grieta. Vamos con un breve repaso de ellas.

La sesión tuvo de todo e incluso una fuerte represión fuera del recinto en donde llegaron a apedrear el despacho de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. También hubo muestras de las divisiones internas que transcurren por estas horas tanto en el Frente de Todos como en Juntos por el Cambio. Y justamente ahí es donde viene la primera perlita.

El gobernador de Jujuy y presidente de la UCR, Gerardo Morales, no oculta sus intenciones de competir por el sillón de Rivadavia. Con ese empresa en el horizonte viajó a Buenos Aires para estar presente en la votación. Fue al salón de los Pasos Perdidos, habló con la prensa, agradeció a las autoridades de la Cámara y completó el show con un tuit que generó una cataratas de insultos por parte del PRO.

¿Qué fue lo que escribió? “Quiero destacar la gran responsabilidad institucional de Juntos por el Cambio buscando los consensos para evitar el default en Argentina. Felicito en particular al bloque de diputados de la UCR, Coalición Cívica y Peronismo Republicano por su compromiso desde un primer momento”, tuiteó el mandatario provincial en donde no mencionó al PRO.

Inmediatamente el jefe del bloque de ese espacio en Diputados, Cristian Ritondo, estalló en bronca en el medio del Zoom de la coalición opositora y llegó a plantear que Morales busca romper con el espacio. Todo esto mientras el gobernador de Jujuy seguía paseando por el Congreso.

Se sabe que hay diputados y diputadas que son una institución en la Cámara por los años que llevan allí, pero también por su destacada labor. Una de ellas aprovechó ella ocasión cuando tomó la palabra para compararse con la diva de los almuerzos, Mirtha Legrand. “Hace muchos años que estoy en este Congreso. Estoy como Mirtha Legrand; siempre me estoy yendo, pero al final viene la elección y me entusiasman mucho los procesos electorales", fue la frase que usó la diputada.

¿Quién fue? Graciela Camaño, quien horas antes había dado a conocer que junto con su bloque votarían en contra del acuerdo con el FMI. Y si hablamos de votar en contra no podemos dejar de lado los ausentes en una de las votaciones más importantes del año pero posiblemente también de los últimos tres o cuatro. Fueron cuatro legisladores, todos ellos del PRO. Fernando Iglesias, Martín Maqueyra, Francisco Sánchez y Héctor Stefani.

Entre los que sí votaron, hubo un legislador que aceptó que lo iban a tener que hacer con la nariz tapada. Se trata del diputado del Frente de Todos, Aldo Leiva, quien cuando hizo uso de la palabra se encargó de remarcar que el oficialismo tenía que votar a favor del acuerdo con el FMI en su totalidad aun cuando lo hiciera con la nariz tapada en una clara señal de que le producía asco hacerlo.

Luego, como para volver al discurso más duro dentro de su bloque y no criticar tanto a los pares, viró hacía un hit conocido por casi todos los integrantes del Frente de Todos; el popular “Ah, pero Macri” que alude al ex presidente Mauricio Macri que fue quien contrajo la deuda de USD 44.500 millones con el Fondo por la que ahora se solicita un nuevo préstamo por el mismo monto para pagar los vencimientos.

“Estamos acá discutiendo estos USD 45.000 millones porque ustedes los tomaron. ¿Dónde están los brotes verdes? No están. Así como no estuvo la luz al final del túnel, el segundo semestre, la lluvia de inversiones. Lo único que llovió fue pobreza, marginalidad e hipotecar el país por los próximos 100 años”, dijo.

El combo de todo esto hizo que el discurso de Leiva fuera muy aplaudido. El que le seguía en la lista de los oradores fue Hérnan Lombardi, miembro de los “halcones” del PRO y uno de los legisladores por el cual el propio Macri pidió por su inclusión en la lista del año pasado.

Antes de que pudiera empezar a hablar alguien en el recinto, que no se llegó a indentificar, pegó un grito al estilo “turn down for what”, frase de uno de los memes más populares. “Superá eso, Lombardi. Superá eso”, fue el grito que se escuchó en el recinto. Lombardi, conocedor del mundo de las chicanas, tampoco se contuvo.

“No me gustaría estar en el lugar del diputado (Germán) Martínez, porque después de la ovación que acaba de recibir el diputado (Aldo) Leiva por la cantidad de insensateces que dijo. El presidente del bloque es él. Es él, Germán. Merece todo”, dijo.

Siempre se suele hablar con metáforas tribuneras que hacen alusión al fútbol. Eso no sorprende en la política. Lo que si llamó la atención es que fuera José Luis Espert, el economista liberal, el que utilice una mención al fútbol cuando no suele hacer pública su pasión por ese deporte. “Desde hace 66 años que Argentina ingresó al FMI. Nos fuimos a la B solicitando otra vez un préstamo”, dijo durante su alocución.

Pero si vamos a hablar de metáforas, hubo una diputada que comparó el destino de los dólares del préstamo con el FMI con ir al supermercado. ¿Quién fue? La esposa del ministro de Seguridad, Sergio Berni, Agustina Propato. “Miren, yo voy al supermercado y hago los mandados cuando tengo tiempo. Gasto más de $10.000 y me piden mi documento para ver la trazabilidad de mi salario. Entonces, ¿tan difícil va a ser encontrar la plata que se fugaron del Fondo Monetario Internacional?”, dijo.

Máximo Kirchner se sabía que estaba en el Congreso a la espera de definir la postura de La Cámpora con respecto a la votación. Sólo apareció en el recinto cuando terminó de hablar el jefe del bloque del oficialismo. Se sentó, votó y se retiró. En todo el lapso no estuvo más de diez minutos en el recinto. Un mensaje para muchos.