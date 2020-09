Chicanas, violencia y diputados dormidos: las perlitas de la polémica sesión en Diputados

La sesión maratónica, que terminó hoy, en la Cámara de Diputados se convirtió en una verdadera jungla. Diputados que se quedaron dormidos, chicanas, insultos, gritos, todo un combo. ¿Qué fue lo que detonó todo esto? Juntos por el Cambio denunció que el protocolo de sesiones virtuales se encontraba vencido desde principios de agosto y que por ende las sesiones tendrían que haber sido presenciales. El oficialismo sostiene que hasta que se termine la pandemia el reglamento queda habilitado para sesionar de esa forma.

Luego de más de ocho horas de labor parlamentaria en donde los diferentes bloques no se pusieron de acuerdo en la forma de la sesión, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, consiguió el quórum cerca de las 19. Uno de los primeros cruces lo protagonizó con el legislador de Juntos por el Cambio, Waldo Wolff, que estaba visiblemente enojado por las fallas en el sistema para contabilizar a los diputados que estaban en el recinto.

Luego de escuchar las acusaciones de Wolff, que no tenía la palabra en ese momento, Massa tomó en micrófono y dijo una frase que lo convirtió en tendencia durante todo el día: “Diputado Wolff siéntese que igual sale en la tele lo mismo”.

¿Cuánto vale la verdad? El periodismo de calidad necesita de la ayuda de los lectores. Tu apoyo es fundamental. Tu contribución es super importante para nuestro futuro. Sumate

Horas después, el propio Massa volvería a quedar en el centro de la escena cuando cargó contra la oposición por haber distribuido su número de teléfono personal ,lo que generó que reciba una catarata de mensajes amenazantes.

Poco antes de ese discurso, Alfredo Casero se encontraba fuera del Congreso junto a diversos manifestantes que se oponían a que el Congreso sesione de forma virtual, aunque también reclamaban varias cosas que no quedaron del todo claras. Allí, bajo una leve lluvia realizó un discurso que dejó a varios pensando sobre si el año que viene el humorista buscará candidatearse. “Si vos estás en tu casa y no podés venir no vengas, yo me cago en cualquier cosa que me digan. No creo en ninguno de ellos, lo único que quiero es que haya estado de derecho y se respete la puta Constitución”, enfatizó Casero.

Luego arengó al grupito de manifestantes a gritar en contra del presidente, Alberto Fernández. “Alberto, andate a la puta que te parió”, fue el cántico que utilizaron.

La longitud de las sesiones pueden agarrar a más de uno desprevenido. Y eso es lo que le pasó al diputado nacional del Frente de Todos, Leopoldo Moreau, que no pudo aguantar tantas horas frente a una pantalla y se quedó dormido. El problema era que, como estaba sentado en un sillón de dos cuerpos, tenía espacio para extender su cuerpo cómodamente. Las imágenes del legislador dormido en el sillón mientras se debatía en el recinto también se volvieron virales. Tuvo suerte, contaban ayer algunos diputados, que no pasó cuando su hija, la también diputada nacional Cecilia, presidía la sesión, porque de lo contrario se venía flor de reto.

La mayoría de los manifestantes se concentró sobre la Avenida Rivadavia con banderas argentinas, algunos con cacerola en mano y carteles con leyendas en contra del Gobierno nacional y el proyecto de reforma judicial. El momento de mayor tensión fue cuando estaba entrando al Congreso el diputado de la Coalición Cívica Héctor "Toty" Flores, alrededor de quien se agolpó un grupo de personas que a los empujones forcejearon con los empleados de seguridad para ingresar por la fuerza.

Antes de que suceda esto un grupo de manifestantes corrió una valla de seguridad dispuesta para el ingreso de los diputados nacionales e intentó colarse por allí para acceder al edificio, pero chocaron con la resistencia del personal de seguridad de la casa.

Uno de los agresores aprovechó el tumulto para golpear su cacerola contra la puerta de hierro, haciendo estallar uno de los vidrios.

Ahora, ya sabes las perlitas pero seguro te estarás preguntando qué se votó. En el temario estaban incluidas dos leyes: una que establece multas para la pesca ilegal y el proyecto, con media sanción del Senado, que dispone medidas de asistencia al sector del turismo.