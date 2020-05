Chiche Duhalde desembarca en la Provincia de la mano de La Cámpora: "Veo una pobreza enorme, es mucho peor que el 2001"

De la mano de La Cámpora, y a seis meses de haberse sumado a colaborar en el plan Argentina contra el Hambre lanzado por Alberto Fernández, la ex senadora Hilda “Chiche” Duhalde desembarcó nuevamente en la provincia de Buenos Aires, convocada por el flamante ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque. La creadora del Plan Vida y del desarrollo de las “manzaneras” señaló a BigBang que observa una situación económica y social compleja en la provincia de Buenos Aires y sostuvo que hay que pensar en la salida de la cuarentena “sin prisa pero sin pausa”.

La convocatoria a Chiche Duhalde surgió en la primera semana de Larroque como ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, cargo en el que asumió en reemplazo de Fernanda Raverta, quien fue designada al frente de la ANSES por Fernández. El propio Larroque le dijo al programa “¿Con quién hay que hablar?” de Radio Provincia que Eduardo Duhalde lo llamó para felicitarlo y que de inmediato él le pidió hablar con Chiche para convocarla. “Yo trabajé con muchas manzaneras. Hace poco la escuché a Chiche y estaba de acuerdo con lo que decía. Le pregunté si no quería que nos juntemos así me aconsejaba”, sostuvo Larroque este fin de semana.

La primera reunión fue la semana pasada y la próxima será este jueves, cuando Larroque se haya acomodado en el cargo y termine de conformar sus equipos. En diálogo con BigBang, la ex senadora describió a Larroque como una “persona amable” y señaló que tiene interés en rearmar el tejido de red social que ella misma diseñó en 1994. Las “manzaneras” del Plan Vida son las encargadas de repartir alimentos y dar contención en sus propios barrios, un mecanismo que promovió durante años la autogestión y la interrelación dentro de comunidades que atraviesan situaciones sociales muy complejas.

“Esta situación que vivimos ahora es mucho peor que la crisis del 2001”, sintetizó Duhalde, quien se alegró porque “un sector de La Cámpora entendió que la salida es todos juntos”. “Me alegró la convocatoria, están cambiando los tiempos. Yo voy a intentar transferir mi experiencia, tratar de colaborar. Intenté hacerlo con María Eugenia Vidal, con quien no tuve ninguna suerte, porque nunca me respondió, yo lo hacía desinteresadamente, del mismo modo que ahora”, agregó la ex senadora.

El acercamiento de la familia Duhalde al Gobierno no es nuevo. El ex presidente mantiene un vínculo cercano con Alberto Fernández, a quien visitó varias veces en la Casa Rosada. Sin ir más lejos, en febrero Duhalde estuvo en Europa, a donde viajó para estudiar el modelo de venta de alimentos a granel que implementó Francia. A su regreso, le presentó un proyecto al presidente. A mediados de diciembre, se había reunido con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, a pocos días de su asunción, y hasta respaldó su proyecto de reforma impositiva.

“Hay que poner en funcionamiento la maquinaria del trabajo, que es lo único que nos va a sacar de la crisis”.

Todo esto, que ocurrió entre octubre de 2019 y febrero, parece haber ocurrido hace más de un siglo, en un país eclipsado por la crisis desatada por el coronavirus. Casi en el olvido también quedaron las declaraciones de Chiche, que hace menos de un año aseguraba que en un ballotage entre Mauricio Macri y Alberto Fernández no iría a votar.

“VEO UNA POBREZA ENORME”

La convocatoria de Chiche Duhalde al Ministerio de Desarrollo de la Comunidad es ad honorem. Una de las inquietudes del “Cuervo” Larroque es cómo lograr una mayor territorialidad: en otras palabras, cómo hacer que el Estado sea más eficiente para llegar a barrios y familias que no acceden a ningún tipo de asistencia.

“Veo una pobreza enorme que lamentablemente crece, producto de la desgraciada pandemia que nos toca atravesar. Observo una gran preocupación de la gente, de los comerciantes, sobre todo de sectores medios que dejaron su trabajo, porque en los sectores humildes, más o menos conservan algo a través de los programas sociales”, analizó Chiche. “Tampoco se habla demasiado de otro problema que es el dengue, que está haciendo estragos”, señaló.

Chiche además destacó la decisión del Gobierno nacional de haber implementado la cuarentena obligatoria cuando aún no se registraba una gran cantidad de casos de coronavirus. “Si uno tiene que elegir, elige la vida”, dijo. De todos modos, la ex senadora pidió pensar “sin prisa pero sin pausa”, cómo será la salida de la cuarentena y qué nuevas actividades económicas se pueden sumar con el correr de los días. “Hay que poner en funcionamiento la maquinaria del trabajo, que es lo único que nos va a sacar de la crisis”, concluyó.