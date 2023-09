Cielo Salviolo, directora de PakaPaka en BBN: "Me me cuesta pensar en la ‘desaparición’ del Canal"

Cielo Salviolo es la directora de PakaPaka, uno de los canales más vistos en la televisión argentina. El Canal que produce contenidos para las niñeces, se puso en tela de discusión desde que el libertario Ramiro Marra quiso “bajarle el precio” con palabras arrebatadas de cara a las elecciones del 22 de octubre. La Libertad Avanza y todo el arco político de ultraderecha está envalentonado desde que en las elecciones primarias llegaron a un 30% de los votos.

No es la primera vez que PakaPaka es puesto en jaque: durante el Gobierno del neoliberal Mauricio Macri, el canal tuvo una desfinanciación sin límites a la que logró sobreponerse con el advenimiento de otro gobierno nacional y popular representado por la fórmula Alberto Fernández – Cristina Fernández de Kirchner.

Durante las últimas semanas, los comentarios de Marra estuvieron en boca de todos y todas. Y PakaPaka tomó esta crisis como oportunidad para contar por qué es tan importante que los chicos y chicas tengan un Canal donde se vean representadas sus identidades, donde se cuente la historia desde una perspectiva de género y de Derechos Humanos.

Es por eso que la directora de PakaPaka, en diálogo con BigBang reconoció la labor diaria para la construcción de una comunicación democrática para las niñeces en Argentina y por qué es importante reparto equitativo y democrático de la cultura y cuál es la valía del Estado en este punto.

-¿Cómo impactaron los ataques del libertario Ramiro Marra?

-Los comentarios de Marra de estos últimos días los sentimos o los recibimos un poco como una provocación, otro poco con desconocimiento y pensamos, después de analizar que para el Canal es una oportunidad para contar una vez más, qué hacemos, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos.

Es posible que haya gente que no conoce el Canal, que piense que somos un dibujo animado y que no tenga real conocimiento de que PakaPaka es nuestro canal infantil educativo público, que cumplió 13 años de vida como canal el 17 de septiembre, que crece, que es un hito en la región, que ha recibido premios y nominaciones no solo en Argentina ni en América Latina sino en todo el mundo; que es una experiencia muy única que ha estimulado otras en la región, que produce, coproduce y adquiere contenidos infantiles con otros países de América Latina.

Que además exporta su contenido también a otros países no sólo en América Latina sino en el resto del mundo, que es una pantalla educativa: eso quiere decir que piensa contenido, que acompañe el proceso de enseñanza de aprendizaje en la escuela y que por eso nuestros contenidos están vinculados a los núcleos de aprendizaje prioritario.

Esto es una pantalla que habla de historia, de matemáticas, de Ciencias Sociales, de la ciencia, de los derechos, de la Educación Sexual Integral, de ciudadanía que acompaña las distintos contenidos que se trabajan en la escuela y que también aborda aquellos otros aprendizajes que son educativos, que los niños y las niñas hacen durante su infancia y que tienen que ver con los vínculos que entablan, con la relación con el mundo adulto, con tener algunas claves que les permitan a ellos y a ellas entender el mundo que les toca vivir, con una mirada sobre lo educativo que no busca clausurar el sentido de lo que se cuenta, sino muy por el contrario abrir las búsquedas estimular la exploración y generar preguntas.

-¿Por qué pensás que el primer lugar al que quieren desfinanciar o atacar es un canal infantil?

-Para nosotros, el mejor contenido educativo es aquel que despierta las ganas de seguir investigando, es aquel que estimula las preguntas y sabemos que esas preguntas que se abren no las contesta un canal de televisión exclusivamente, sino que las contesta la escuela, la familia y los otros espacios por los cuales los chicos y las chicas transitan.

Creo que la experiencia de PakaPaka es muy potente. Ha sido muy potente, es muy potente que el Canal está muy arraigado en el universo afectivo y en la memoria afectiva de tres generaciones de niños y niñas que han crecido con el canal, como compañía y herramienta. Creo que es precisamente esa potencia y esa fortaleza, lo que lo hace si se quieren algún sentido víctima de ataque o de todas estos cuestionamientos, que son un poco basados también en el desconocimiento.

-¿PakaPaka podría sostenerse sin la presencia del Estado?

-PakaPaka necesita de la presencia del Estado. Fue creado como parte de una política pública que busca garantizar los derechos comunicacionales de las infancias; derechos que tienen que ver con la posibilidad de acceder a contenidos de calidad audiovisuales, digitales, educativos, también de formar parte de la producción del diseño de esos contenidos y derechos comunicacionales que tienen que ver con la posibilidad de participar activamente en la cultura. Esos son derechos que tiene que garantizar el Estado a través de políticas públicas que les permitan a las infancias gozar de contenidos culturales y educativos apropiados, pertinentes, relevantes y atractivos. Basado en la distribución equitativa y democrática de esos bienes culturales.

PakaPaka tiene una preocupación profunda por el reparto equitativo y democrático de la cultura y eso, necesita del Estado. Nosotros tenemos como misión ser una pantalla en la todos y todas se sientan representados, que todos y todas encuentren contenidos que los interpelen, que los representen, que los estimulen y eso es misión de lo público: uno a los privados no le puede pedir que genere contenido para todos todas todes, porque tienen otras estrategias de mercado, otros intereses y eso no está ni bien ni mal son intereses comerciales. Por eso sí tiene que estar el Estado con otras propuestas ampliando la oferta cultural.

Nosotros vemos los canales infantiles, tenemos formatos parecidos. Yo personalmente, hay programas que me gustan, no tiene que ver con un juicio de valor respecto a la oferta de los canales comerciales. Tiene que ver con cómo generamos una oferta que sea amplia y diversa en la que estén todos ellos y que además este PakaPaka generando esta pantalla en la que todos y todas los niños y las niñas argentinas se sientan representados.

-PakaPaka es el bastión de la educación argentina para chicos y chicas (fuera de las escuelas): ¿Qué consecuencias podría traer su “desaparición?

-“Me me cuesta pensar en la ‘desaparición’ del Canal, pero sí podría decir que si no hubiésemos tenido PakaPaka no tendríamos una pantalla donde hay un niño marrón que es Zamba, protagonista de la serie más emblemática del Canal o una princesa como es Media Luna de culturas originarias o una niña protagonista de una serie afroargentina como es Nina.

O no tendríamos una serie que invite a soñar y que plantee los sueños como derechos como es Soñadores, no tendríamos poemas de la Tierra entre muchos otros contenidos que hablan en lenguas originarias, no tendríamos contenidos que cuenten nuestra historia, que acerquen a la cotidianidad de los chicos y de las chicas figuras de la historia como San Martín, Juana Azurduy, María Remedios del Valle Belgrano o pensar en figuras de la literatura que Zamba acercó. Porque hablamos mucho del Zamba histórico pero Zamba también acercó la vida de los niños como Cortázar por ejemplo, o representantes de nuestra cultura popular como Cerati, Gilda, Fabio, Quino, Piazzola por nombrar algunos de los personajes sobre los que hay contenido en este en esta pantalla.

Entonces sin PakaPaka, los chicos no tendrían esos contenidos a disposición y la escuela no tendría una herramienta que ha demostrado ser para los maestros y las maestras fundamental, que acompañe a los chicos y a las chicas en ese proceso de enseñanza y aprendizaje.