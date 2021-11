Cierre de campaña y recta final: las internas y cómo llega JxC al domingo

Si levantar candidatos nacionales, con la mira puesta en el que será el día después de la elección por sobre todas las cosas. Después de las PASO, en Juntos por el Cambio se decidió seguir con la campaña en 24 distritos, pero no con un hilo nacional, salvo contadas excepciones como es el caso de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, el expresidente Mauricio Macri y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quienes sí tienen una clara intención de terminar de instalarse como candidatos presidenciales.

No habrá un acto de cierre nacional y sobre todo el que respecta a la provincia de Buenos Aires, el jueves en el club Atenas de La Plata, no habrá presencia de figuras nacionales. “Cada cierre va a ser local. Son 24 elecciones diferentes, no hay un candidato único detrás”, explican desde el comando de campaña bonaerense. Eso no quita que hasta el fin de semana habrá recorridas de las principales figuras de Juntos por el Cambio en las provincias clave como es el caso de La Pampa, Chubut y la mencionada Buenos Aires.

Los tres mencionados dirigentes justamente concluyeron allí, sin cruzarse entre ellos porque tienen “agendas separadas”. Sin embargo tanto Macri como Rodríguez Larreta tienen pensado un fuerte raid en la provincia de Buenos Aires, pero también en la Ciudad. Es que ambos saben que la principal apuesta que tienen es ganar en el AMBA.

En territorio bonaerense alcanza con que la victoria de la lista que encabeza Diego Santilli sea por la mínima o más. “Hay que ganar como sea”, dicen cerca del “Colo”. En la Ciudad, María Eugenia Vidal tiene como objetivo lograr que entre Sanda Pitta, novena en la lista. Para eso se necesitan cerca del 54% de los votos (marca que logró Rodríguez Larreta en 2019). Las encuestas indican que están más cerca de lo que esperaban, pero que se definirá sobre la hora. La búsqueda de los votos de Javier Milei resultó más complicado de lo que pensaban y lo hacen saber.

Nadie quiere que las agendas se superpongan y que los candidatos se crucen públicamente salvo que así lo deseen. Dentro de esa estrategia, el senador nacional Martín Lousteau desde hace semanas que logra confluir su agenda con la del alcalde porteño con el que se muestra en diferentes provincias. Las últimas visitas a La Pampa y Chubut terminan de confirmar que el acuerdo tácito que ambos tienen desde hace tiempo.

Otro de los radicales que en las últimas semanas sorprendió por su rol activo con el PRO es Facundo Manes. Sin embargo el cierre de campaña evidenció una faceta poco conocida del neurocientifico: los pedidos. Su agenda de campaña hizo que en algunos lugares haya cierta coincidencia con Mauricio Macri. Sin embargo hay quienes dicen que uno de los pedidos de Manes fue justamente no cruzarse con Macri. Evitar tener fotos con él en esta etapa de la campaña bonaerense.

Al margen de ello, algo parecido sucederá en los cierres de campaña. No habrá dirigentes que se vean en unos y en otros. Todo buscará tener la lógica localista explotada al extremo. “Nadie quiere subirse antes de tiempo, aunque algunos ya lo hicieron”, remarcan. En ese contexto, las dudas sobre el día después pasan por saber hasta qué punto Rodríguez Larreta potenciará el hecho de haber resultado ganador en el AMBA.

Por algo Macri ya está metido a lleno en su campaña de comparación con el Gobierno. Su razonamiento es el siguiente. A medida que baja la imagen de Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner por el manejo de la pandemia y la administración del país la de él sube. Es el mismo fenómeno que se dio en 2019.