Cinco horas de charla a puertas cerradas: cómo fue el reencuentro de Massa y Cristina

No se hablaron durante nueve años. Durante todo ese tiempo, llovieron las críticas y las chicanas cruzadas. Sin embargo, la candidatura de Alberto Fernández y el posterior desembarco de Sergio Massa en el Frente de Todos marcaron un nuevo antes y después en la relación con Cristina Kirchner. Cómo fue el primer "reencuentro", dónde fue y qué se dijeron, después de tanto barro político.

El encuentro se produjo a principios de agosto "en la casa de un amigo en común", reveló en ese entonces Massa. "Fue una charla de dos dirigentes políticos preocupados por la Argentina", sumó el candidato a diputado. Ahora, después de la aplastante victoria en las PASO, se conocen nuevos detalles del reencuentro secreto con Cristina.

Dos días después, desde el propio espacio político se divulgó la primera foto en conjunto. Fue horas antes de que Cristina encabezara un acto de campaña en Tortuguitas y de la postal también participaron Axel Kicillof, Malena Galmarini y Verónica Magario.

Cristina, Massa y los detalles del encuentro "secreto" en el que firmaron la paz

Los nuevos detalles del encuentro fueron revelados por el propio Massa, en el marco del mano a mano que mantuvo con Jorge Fontevecchia. A continuación, los fragmentos destacados.

"Estuve nueve años sin verla. La primera reunión duró cinco horas. Obviamente, en ese encuentro hubo un repaso, pero también una mirada hacia adelante. Pero lo que hablamos, en todo caso, queda en un mundo privado de las dos personas que dialogamos".

No es una cuestión de amigos o enemigos, no estamos en un jardín de infantes"

"El momento del país requería la responsabilidad de aquellos que creíamos que Mauricio Macri fracasó y teníamos un pensamiento común respecto del rumbo económico de la Argentina".

fracasó y teníamos un pensamiento común respecto del rumbo económico de la Argentina". "Trato de que las cuestiones políticas no se dejen llevar por mi emocionalidad personal, salvo frente al dolor. El dolor de la gente sí me conmueve. Pero el diálogo político no puede estar influido por las broncas, los enojos o los cariños personales. Tiene que ser serio".

El candidato destacó, a su vez, la construcción de la relación con Máximo Kirchner y Eduardo "Wado" de Pedro en el Congreso. "Fue producto de tratar de corregir lo que llegaba muchas veces con horrores de parte del Gobierno. Buscábamos construir un consenso desde la mayoría opositora para tratar de corregir precisamente los horrores de las leyes que enviaba el Gobierno".

"Tenía la convicción de que ( Cristina ) no iba a ser candidata a presidenta. El escenario internacional, el regional, la misma situación del país requería iniciar una etapa superadora".

) no iba a ser candidata a presidenta. El escenario internacional, el regional, la misma situación del país requería iniciar una etapa superadora". "La decisión de impulsar a Alberto fue muy inteligente: es un punto de vértice en el diálogo de todos los sectores que nos incorporamos al Frente de todos. Todos cedimos algo y todos vinimos a poner algo".

"No se trata de quién da y quién saca. Es parte de la discusión interna que precede a las listas. En ese proceso se tratan de hacer valer las fortalezas y de ocultar las debilidades. Pero lo importante no es la negociación, sino el resultado. Lo más lindo que me pasó en estos meses fue hacer una campaña convencido de que el 11 de agosto íbamos hacia una gran victoria. Y que el 27 de octubre, los argentinos van a volver a elegirnos".