Circulación vs. predominancia Delta y qué pasa con la Sputnik: las definiciones de Vizzotti

"Si no se entiende la importancia de las recomendaciones, es todo muy difícil". Con esas palabras resumió Carla Vizzotti el cuadro sanitario actual que atraviesa el país, después de que se detectaran los primeros casos de circulación comunitaria de la variante Delta en el país.

La ministra de Salud resaltó las medidas de restricción que llevó adelante el Gobierno para demorar "lo inevitable", que era la llegada de la variante que más preocupación enciende a nivel mundial. Así, el debate en torno a los cupos establecidos para los argentinos que viajaron en pandemia al extranjero y la pulseada por el cumplimiento del aislamiento obligado quedó ya a un lado. La variante llegó al país y el nuevo objetivo es evitar que se convierta en la cepa imperante.

"Hay que poner en valor todo lo que el Gobierno ha hecho para demorar el ingreso. Es importante que se entiendan las medidas de cuidado, aunque no le gusten a nadie. Creemos que hay que poner en valor todo lo que hemos podido demorarlo", resaltó la titular de la cartera sanitaria en diálogo con Radio 10.

Las declaraciones tuvieron lugar después de que al menos veinte personas dieran positivo de la variante Delta en la provincia de Córdoba. Cabe resaltar que cinco de ellas fueron detenidas, acusadas de propagar el virus. A esto se le suma la advertencia de la Ciudad de Buenos Aires, en donde las autoridades notificaron dos casos de la variante. Este escenario es incluso más grave, dado que no hay nexo epidemiológico conocido con viajeros.

¿Qué quiere decir esto? Al igual que en marzo del 2020, la llegada del virus al país se dio por los viajeros del extranjero. Desde marzo, el Gobierno comenzó a limitar los vuelos y sumó una declaración jurada para los viajeros, a los que se les anticipaba que no se les podía garantizar su regreso debido a la incertidumbre en torno a la evolución de la situación sanitaria. Ahora, con dos casos "no vinculados" a un contacto estrecho, los epidemiólogos ya dan por descontado el inicio de la circulación comunitaria en territorio nacional y el objetivo es procurar que no se convierta en la predominante.

"Hay más de cien países que tienen predominancia de esa variable", reconoció la funcionaria, aunque advirtió: "De ninguna manera tenemos una circulación predominante. Por eso, tenemos que seguir retrasando que esto suceda; fortaleciendo los cuidados no sólo en Córdoba, Salta y la Ciudad de Buenos Aires, sino en todos lados".

Vizzotti también llamó a "sostener los cuidados" para dar lugar al avance de la campaña de vacunación y permitir que se completen la mayor cantidad de esquemas posibles. Se espera que, de mantenerse la llegada de cargamentos al país, agosto sea el mes clave para cubrir al total de la población incluso con la segunda dosis de la Sputnik V.

La resistencia de distintos distritos a acompañar las medidas de cuidado (la Ciudad se negó a obligar a los viajeros a que cumplan el aislamiento en hoteles como sucedió al inicio de la pandemia, pese a la elevada tasa de incumplimientos) también fue objeto de críticas por parte de la funcionaria.

"En un país tan extenso, es importante el trabajo coordinado con las distintas provincias y municipios. Tenemos que ser realistas. Es imposible que el Estado nacional controle, si en cada provincia no hay apoyo. Necesitamos trabajar esto en conjunto y también con la sociedad".

Consultada sobre la aplicación de la demorada segunda dosis de la Sputnik V, Vizzotti confirmó que la semana que viene llegarán al país 300 litros más del segundo componente de la vacuna, lo que permitirá contar con un millón y medio de segundas dosis de producción local "para fines de agosto".

Cabe recordar que el miércoles de la semana pasada el laboratorio Richmond informó la recepción de 500 litros del segundo componente, lo que dio lugar al inicio de la producción de 750 mil dosis que "en breve" estarán a disposición para ser aplicadas.

Con respecto a los estudios que buscan verificar la efectividad de la combinación de vacunas, Vizzotti reconoció: "Los datos que se vienen obteniendo en el mundo en la combinación de las vacunas Spuntik y Astra Zeneca son muy buenos. Seguramente, la semana que viene tengamos datos de estudios locales entre Sputnik-Moderna y Sputnik-Sinopharm".

"Tenemos al 75 por ciento de la población de más de 18 años vacunada. El objetivo del mes de agosto es llegar con el 60 por ciento de los mayores de 50 años con el esquema completo", anticipó.