Ciudad le pedirá a Nación flexibilizar la cuarentena y permitir nuevas actividades a partir del 10 de mayo

El Gobierno de la Ciudad tiene decidido solicitarle a la Casa Rosada la habilitación de varias actividades, tanto económicas como de esparcimiento, para empezar a liberar de forma progresiva la cuarentena a partir del 10 de mayo, cuando está previsto que finalice la tercera etapa del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

El encargado de armar el listado será el ministro de Desarrollo Económico, José Luis Giusti, junto con los diferentes subsecretarios de la cartera. Desde que comenzó la pandemia del coronavirus (Covid-19) comenzaron a delinear un plan de acción para las Pymes en general. No sólo cuestiones vinculadas a subsidios y baja de impuestos (parte que corrió por cuenta del ministerio de Hacienda y Finanzas, a cargo de Martín Mura), sino también la forma de volver a plantear la salida de la cuarentena.

Algunos datos que comenzaron a preocupar a la Ciudad es que la caída de la recaudación para todo el año se calculó, sin tener en cuenta mayo, en $80.000 millones. Un ejemplo: sólo en marzo, la morosidad del ABL saltó del 22 por ciento al 44 por ciento. Es decir que 10 días de cuarentena hicieron que se duplique la falta de pago de esa tasa municipal.

Un informe que terminó por inclinar la balanza fue el de CAME de abril en que se difundió durante el fin de semana. Allí se destacó que las cantidades vendidas por los comercios minoristas cayeron 57,6 por ciento en abril frente a igual mes de 2019, medidas en cantidades. Mientras los rubros esenciales (Alimentos y Bebidas, Farmacias, y Ferreterías) disminuyeron 31 por ciento interanual, los que permanecieron en cuarentena tuvieron una baja promedio de 75 por ciento. Incluso si al resto se le quita Neumáticos y repuestos (-63,1%) y Librerías y Jugueterías (-67,6%) donde se observaron más locales abiertos, el desplome de los demás fue de 80 por ciento interanual.

El sondeo se hizo sobre la base de 1.100 comercios de todo el país relevados entre el miércoles 29 de abril y el sábado 2 de mayo por un equipo de 30 encuestadores localizados en las capitales del país, GBA y CABA.

“Estamos armando el listado. Vamos a ir viendo bien sector por sector de acá al 10 de mayo”, explicó una alta fuente oficial. Hoy comenzarán las reuniones de mayor peso para empezar a armar una hoja de ruta. El primero en adelantar que se empezarían a tomar estas medidas fue el vicejefe de Gobierno, Diego Santilli, que en declaraciones a radio La Red blanqueó el pedido que harán al Gobierno nacional.

“Después del 10 de mayo, lo que haremos es presentarle al presidente Alberto Fernández las diferentes alternativas para ver cuáles sectores sociales y económicos podemos ir abriendo en función de generar una cierta movilidad controlada de la economía", dijo.

¿Ahora bien qué actividades empezaran a permitirse? Una de las principales tiene que ver con el transporte de pasajeros. Como aumentó el caudal de tránsito - este lunes la circulación era cercana al 70 por ciento del tránsito habitual en autopistas - una de las claves es mantener la distancia social en colectivos y trenes. Por eso, el Ministerio de Transporte nacional aplicó una restricción para que la cantidad de pasajeros no supere el 60 por ciento de lo permitido y todos viajen sentados. También se impulsaron combis y microbuses.

Otra clave del pedido que hará Ciudad a Nación será comenzar a “regular” el rubro gastronómico para que todos cuenten con take away. Hoy en día esa modalidad solamente funciona para pequeños comercios zonales, lo que se conoce como “negocios de cercanía”. Si bien están todos habilitados, la idea central es empezar a permitir un mayor movimiento para ir a buscar un producto. Por ejemplo, supongamos que tu restaurant favorito queda a 20 cuadras de donde vivís, podrías ir a retirar un pedido pero con algunas limitaciones de tiempo y espacio para que no se convierta en un paseo.

La preocupación de que varias personas circulen sin respetar la cuarentena es algo que manifiestan cerca de Alberto Fernández. Por eso en los próximos días se verá cómo se concreta.

Además de ese rubro, Santilli deslizó la chance de que la construcción sea otro de las actividades que buscarán retomar. "El 75 por ciento de los obreros de la construcción vive en la provincia de Buenos Aires y su medio de transporte es el tren, el colectivo o el subte, por eso se podría diferenciar horarios de transporte. Por ejemplo que la construcción comience de 6 a 14, o de 7 a 15, y eso evitaría horarios pico", agregó sobre un sector que genera, en el AMBA, un movimiento diario de 270.000 personas.