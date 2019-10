Clarín, Néstor y la insólita historia de la primera cita de Alberto Fernández con su mujer

Fabiola Yanez tiene 38 años y es desde hace cinco la mujer de Alberto Fernández. De marcado perfil bajo, la periodista contó en una entrevista cómo conoció al candidato del Frente de Todos y reveló detalles íntimos de su relación. El insólito vínculo con Clarín y Néstor Kirchner que culminó en la primera cita.

“Hacía rato que él se había ido del Gobierno”, aclara la posible primera dama. “Yo tenía una beca en la Universidad de Palermo, donde estudiaba periodismo y trabajaba en el área de Comunicación Institucional. Se armaban ciclos de charlas y yo convocaba a los dirigentes. A uno de esos encuentros me acuerdo que estaba invitado (Mauricio) Macri. Una de esas veces, también lo contacté a Alberto”.

El flechazo no fue inmediato. “Pasó el tiempo y lo volví a llamar cuando estaba terminando mi tesis, que fue sobre la relación interdiscursiva entre el diario Clarín y el primer gobierno de Néstor Kirchner. Primero lo consulté, después le hice una entrevista. Rendí la tesis y me saqué un diez. Y un día me llamó él para invitarme a salir. Así empezó todo. El 14 de mayo cumplimos cinco años juntos y en el 2016 nos comprometimos”.

Más allá de sus singularidades, es un hombre simple"

Consultada sobre qué es lo que cree que enamoró a Fernández, Fabiola fue modesta: “Es difícil que yo conteste eso, pero creo que le gusta el hecho de que sea positiva y alegre. Él es más serio, pero nos complementamos bien”. ¿Y qué la enamoró de él? “Más allá de sus singularidades, es un hombre simple. Y una persona brillante”.