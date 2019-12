Claves de la semana: la asunción de Alberto Fernández y de Axel Kicillof, y las medidas que se vienen

1. Alberto Fernández asumió como presidente y aseguró: "Esta noche volvimos y vamos a ser mejores"

Luego de prestar juramento en la Asamblea Legislativa, recibir los atributos del mando, dar su primer mensaje en el Congreso y participar del juramento de su Gabinete completo en el Museo del Bicentenario, el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner salieron al escenario montado frente a la Casa Rosada para hablarles a la multitud que los esperaba bajo un manto de ovación y aplausos.

"Los que hoy la están pasando mal, los que cayeron en el pozo de la pobreza y quedaron sin trabajo, no teman. Ellos serán los privilegiados en la Argentina que hoy comienza. Hacia ellos dirigiremos todas nuestras políticas. Vamos a hacer la mejor epopeya que podemos hacer como sociedad", anunció el presidente.

Y agregó: "Vamos a poner de pie un sistema judicial que deje de servir a los poderosos para perseguir a los opositores, que utiliza la prisión preventiva para amedrentar a los opositores. En la Argentina se terminaron los operadores, a los jueces que se prestan a esos operados y a los linchamientos mediáticos que tanto soportamos".

2. Kicillof fue durísimo con la herencia que le dejó Vidal y anuló aumentos de tarifas de electricidad

El flamante gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cuestionó con especial dureza a su antecesora María Eugenia Vidal durante más de una hora y calificó la situación de la industria y los comercios de la provincia como "dramáticos". En el discurso que brindó ante la Asamblea Legislativa de la provincia el miércoles 11, denunció que no hay plata en la provincia siquiera para pagar los sueldos.

"Están dejando un desempleo muy alto, una inflación muy alta, una deuda muy alta y las condiciones del país y la provincia muy bajos. Dejan una caja de 25 mil millones de pesos, tendremos que verlo, pero el problema son las necesidades que hay que atender. Esa caja no alcanza para atender las obligaciones de los próximos 30 días, obligaciones básicas como sueldos. Entre sueldos y obligaciones de deuda hay 40 mil millones de pesos ”, señaló Kicillof.

3. Aborto: quiénes y cómo pueden solicitar una Interrupción Legal del Embarazo y qué pasa con la objeción de conciencia

Desde este viernes rige el nuevo Protocolo de Aborto Legal que regula cómo se debe actuar para garantizar la interrupción legal del embarazo, garantizada por causales en el Código Penal sancionado en 1920. Fue publicado en el Boletín Oficial y lleva la firma del ministro de Salud, Ginés González García. Se trata del decreto que semanas atrás fue publicado y derogado con pocas horas de diferencia y por el que renunció Adolfo Rubinstein, secretario de Salud de Mauricio Macri.

El decreto establece que “el peligro para la salud debe ser entendido como la posibilidad de afectación de la salud” y aclara que “no se requiere la constatación de una enfermedad” y que no se debe exigir que “el peligro sea de una intensidad determinada”.La decisión de la mujer sobre qué tipo de peligro está dispuesta a correr debe ser el factor determinante en la decisión de requerir la realización de una ILE.

Los riesgos físicos y emocionales asociados a los embarazos en niñas y adolescentes menores de 15 años se constituyen en sí mismos como causal de salud. El protocolo además establece que al momento de certificar la violación se debe considerar que puede ser perpetrada por alguien del entorno de la mujer, y aclara que “todas las relaciones con penetración en las que mediare la violencia, amenaza, abuso coactivo o intimidatorio o sucedan en el marco de una relación de dependencia, autoridad o de poder son violaciones”.

4. El ministro Guzmán dijo que el cepo al dólar seguirá hasta que la economía "se tranquilice"

El ministro de Economía, Martín Guzmán, brindó el miércoles una conferencia en el Microcine del Palacio de Hacienda en la que explicó los pasos a seguir con respecto a la economía del país, aclaró que durante el 2020 no se buscará -de momento- realizar un ajuste fiscal, se refirió a la cotización del dólar y habló del cepo: "Para quitar el cepo la economía argentina se tiene que tranquilizar y ahora no es el momento".

"Venimos a resolver una muy profunda crisis económica social. La situación es de extrema fragilidad, navegando por un fino corredor. Hemos preparado un programa para frenar la caída, dadas las restricciones que hoy enfrentamos. Lo que ocurrió en los últimos años llevó a la Argentina a la crisis profunda que estamos viviendo hoy", sostuvo el ministro de Economía.

5. Tasas bajas y sin la caja de la ANSES: cómo serán los microcréditos no bancarios por 20 mil millones que anunciará Alberto

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, impulsará en los próximos días el plan masivo de microcréditos no bancarios que anticipó el presidente Alberto Fernández en el discurso de asunción ante la Asamblea Legislativa. Apuntan a pequeñísimos productores, tendrán tasas bajas y no serán financiados con la caja de la ANSES.

El plan será anunciado formalmente en los próximos días por el presidente y Arroyo. El objetivo es inyectar en la economía alrededor de $20.000 millones, que saldrán de los fondos destinados a la asistencia social y no como muchos imaginaban de la caja de la ANSES. “Los fondos de la seguridad social no se pueden tocar”, afirmaron ante la consulta de BigBang. Los microcréditos no bancarios tendrán tasas bajas de interés, de entre el 2 y el 3 por ciento anual.

6. Evo Morales llegó a la Argentina y será un "refugiado político": "No nos ha pedido custodia"

Evo Morales arribó a la Argentina el jueves, luego del golpe de Estado en Bolivia, tras ser presionado por las fuerzas armadas y policiales de su país a renunciar al cargo en el que se autoproclamó presidenta Jeanine Áñez semanas atrás y después de un mes como asilado político en México, El canciller Felipe Solá aseguró que será un “refugiado político”, y que hasta el momento no solicitó custodia. “Está muy agradecido, se siente más cómodo acá que en México”, sostuvo.

7. La Justicia ordena seguir investigando la muerte de Maldonado y la represión de la Gendarmería

La Justicia deberá seguir investigando las circunstancias en que se produjo la muerte de Santiago Maldonado en el año 2017, llevar adelante varias medidas de prueba que aún están pendientes y profundizar el análisis de la actuación de la Gendarmería Nacional en las tierras en disputas de una comunidad mapuche en Chubut en un operativo de represión que obligó al joven a meterse en las aguas del río Chubut, donde luego se terminó ahogando.

Así lo resolvió hoy la Sala IV de la Cámara de Casación Penal, que confirmó en parte lo resuelto meses atrás por la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, que había revocado la decisión del juez de primera instancia Gustavo Lleral, quien había resuelto cerrar la investigación y dictar el sobreseimiento del único imputado en el expediente, el gendarme Echazú, que fue quien llegó hasta la orilla del río donde supuestamente murió el joven y de donde regresó con una heridas en la cara.

8. Atropelló, mató, intentó huir y casi lo linchan: brutal accidente en el que murieron tres personas

Ariel López, de 41 años, atropelló a bordo del Chevrolet Corsa Classic (patente: KMZ-626) de su mujer a tres personas en la localidad bonaerense de Avellaneda, que murieron en el acto. El hecho ocurrió en la intersección de la Avenida Mitre e Iguazú. Tal y como quedó registrado en la cámara de seguridad del municipio, López venía a exceso de velocidad -en estado de ebriedad- por la avenida sentido a Capital, cuando chocó a una moto marca Rouser, color negra y gris, sin patente, en la que viajaban dos personas -un hombre y una mujer- que se encontraba detenida en el semáforo rojo.

Por el impacto, la moto dio en un joven de 22 años que estaba cruzando la calle en ese momento: las tres personas volaron varios metros y murieron en el lugar. La causa quedó en manos de Solange Cáceres, de la UFI nro 3 Descentralizada de Avellaneda, quien ordenó la detención de López, quien al declarar "pidió disculpas" y aseguró que "no recordaba" nada de lo que había ocurrido.

9. “La maté yo”: dijo un nene de 10 años para proteger a los prófugos del femicidio de Natalia Saban

La investigación por el femicidio de Natalia Saban, la adolescente de 16 años que murió el miércoles luego de recibir un balazo en la cabeza en la localidad bonaerense de José León Suárez, continúa. La joven agonizó durante todo un día en el hospital. Desde entonces, su pareja de 20 años y su suegro permanecen prófugos. En las últimas horas, el hermanastro de 10 años del novio de Natalia confesó el crimen.

El nene confesó: “Fui yo el del disparo”. El menor explicó que el arma –calibre 32- pertenecía a su hermanastro de 20 años, quien le había pedido que se la cuidara porque tenía que ir al baño. “El nene contó que estaba manipulando el arma y decidió quitarle las balas, pero cuando cerró el tambor se produjo un estruendo y él salió corriendo tres cuadras hasta la casa de su madre”. En ese momento, de acuerdo al relato del menor, Natalia se encontraba en el patio.

10. Luciana Salazar fue tentada para conducir su propio programa político en C5N

Luciana Salazar está a punto de desembarcar en la pantalla de C5N con su propio programa político. Así lo confirmó Nicolás Bocache, uno de los gerentes de la señal, quien adelantó que el canal está en tratativas con la ex Bailando por un sueño para sumarse a la programación del 2020. "Estamos buscando un formato que esté bueno, que tenga entrevistas. Quiero entrevistar a Cristina Fernández de Kirchner", adelantó la mamá de Matilda.

Desde C5N pretenden que el programa comience a emitirse a partir de febrero o la primera semana de marzo. La idea es que la modelo interactúe con políticos, economistas y empresarios. Al mismo tiempo y si bien se contemplaba la posibilidad de que el programa vaya los días viernes, la modelo pidió que el ciclo se emita los domingos.