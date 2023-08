Comando unificado para evitar los saqueos: el nuevo plan estratégico de Aníbal Fernández

Persianas bajas, locales cerrados y hasta balas de goma para esquivar los robos: el martes fue un día sumamente movido desde temprano y que duró hasta la noche no sólo en Buenos Aires sino también en Córdoba y Mendoza. Es que desde la mañana los comercios se vieron afectados y si bien en ningún lugar pasó a mayores y solamente tomaron precaución para que esto no suceda, desde el Gobierno ya tomaron medidas para que no vuelvan a ocurrir días de temor: se rearmará un comando unificado.

La noticia fue comunicada por el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, quien confirmó que debido a los hechos de público conocimiento que transcurrieron el día martes con intento de saqueos a comercios de indumentaria pero sobre todas las cosas de alimentos y productos de higiene, conformará un comando unificado de las cuatro fuerzas federales. Es decir, Policía, Prefectura, Gendarmería y Policía de Seguridad Aeroportuaria.

La estrategia será poder llevar a cabo mayor seguridad para todos los comerciantes y dueños de los locales que en ciertos casos hasta tuvieron que defenderse por sus propios medios. Así fue en Loma Hermosa, cuando el dueño de una pañalera se asomó a las inmediaciones de su negocio con una escopeta y arrojó balas de goma para ahuyentar a las personas que se encontraban merodeando por el lugar intentando ingresar.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

De esa manera, en la tarde del miércoles el Ministro confirmó que su idea será llevada a cabo y que aumentaran la seguridad principalmente porque constató que se están “incentivando” los saqueos por WhatsApp. “Vamos a reunirnos hoy para crear este comando integrado por las cuatro fuerzas y vamos a invitar a la Policía de la Ciudad y a las policías provinciales. Desde la semana pasada, tenemos detectados hechos delictivos a través de grupos de WhatsApp. Alguien lo está incentivando”.

“Nosotros tenemos una reunión para seguir evaluando los pasos a seguir y actuaremos en consecuencia. Lo que nos parece sensato es que si hay cosas por reclamar, tenemos que prestarle atención. No tenemos denuncias de violencia institucional, porque no es necesario. Pero cuando se pasan de la raya, con gestos de estas características, sin reprimir, serán detenidos y denunciados ante la Justicia. Es una causa muy dura, porque en definitiva se trata de un robo en poblado y en banda, que vamos a denunciar en tal forma para llegar a que las detenciones sean las que tengan que suceder”, indicó.

Por el momento hay más de 56 detenidos en Buenos Aires que fueron arrestados tras resultar ser sospechosos e incluso de buscar la forma de ingresar a saquear distintos tipos de comercios. “No son espontáneos, no es una casualidad, si yo tuviera quién está detrás, hubiese empezado por ahí. No tenemos datos fidedignos para decir que fue fulano o mengano, yo no lo puedo decir, ahora si otra persona del gobierno lo hizo sabrá por qué lo hizo”, aseguró.

A la vez, desligó querer acusar a la oposición de tener algo que ver con los incidentes, por lo cual aclaró: “Yo no dije nada de que esté involucrada la oposición. Si hay otros casos de acciones que vieron gestos de la política y de algunos candidatos, que lo presente ante la justicia”. Y agregó: “Entiendo que no es una casualidad, no es un tema con los que desgraciadamente alguna vez vimos, porque las necesidades acuciaban y obligaban a algunos a tomar decisiones que tal vez no querían tomar, pero la desesperación los llevaba a ello, pero acá había una vocación de generar una suerte de conflicto. Y nosotros tratamos de impedirlo. Aquellos que se pasaron de la raya fueron detenidos y serán presentados ante la Justicia para que los sancionen”,

Por último, subrayó que esto ya lo vivió y que recuerda que en su momento, la gente lo hacía por hambre y que hoy hay otros recursos para saciar el apetito: “En el año 89, cuando aparecieron los saqueos, siempre me quedó grabada la expresión de un señor que decía que él sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, pero sus pibes estaban con hambre. No es este caso, hay mil ventanillas para resolver estos temas”.