“Comenzá a administrar bien”: Milagros Sala criticó a Morales tras sus quejas por los paros en Jujuy

En base a lo dichos del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, quién acusó a Milagro Sala de estar detrás de las manifestaciones que realizan los docentes en la provincia, la sindicalista que permanece con prisión domiciliaria le exigió: “Hacete cargo de lo que pasa de una vez por todas”.

Cabe recordar que los disturbios en Jujuy comenzaron desde que Morales lanzó un decreto, en el cual informó que multaría a quienes se presenten en la vía pública con el objetivo de manifestarse o hacer marchas. Sin embargo, tras nueve días de reclamos por parte de los docentes, el gobernador dio marcha atrás y revocó su propuesta.

Sin embargo, Sala no se olvidó de sus dichos, y en un video que publicó en sus redes sociales, la ex militante que se encuentra detenida expresó: "Cuando hace conferencias de prensa siempre me mete a mí, endilgándome que soy corrupta, chorra, que armo problemas en todos lados cuando estoy presa en mi casa".

“Me acusa de que estoy detrás de las grandes marchas de los maestros y de los profesores de la provincia que hoy están marchando al costado de la ruta. Le quiero responder a Morales, que si realmente no querés tener manifestaciones en las calles, de los sindicalistas, de los movimientos sociales y varios sectores, comenzá a administrar bien. Jujuy es quien genera electricidad en todo el NOA y sin embargo somos los que pagamos el mayor costo de boleta".

En la misma línea, agregó: “También tenemos tres ingenios de azúcar, tenemos cannabis que maneja tu hijo y que ya hay 13 envíos a Estados Unidos y sin embargo nunca nadie rindió cuenta de la plata que se recauda tanto en el litio, como en la marihuana y en el petróleo. Nadie rinde cuenta".

Respecto a la inversión que realizan las empresas en Jujuy, Sala opinó: “Entiendo que las empresas que vienen a invertir a nuestra provincia se tienen que llevar ganancias, pero también quedan ganancias, y si vos las administraras bien, tené por seguro que podrías pagar a los maestros, y tendríamos garantizados salud, educación y vivienda digna. Dejá de culpar a los demás y hacete cargo de lo que pasa en la provincia de una vez por todas".

Por último, la líder de la Organización Barrial Túpac Amaru cerró: "Está muy bueno que vayas a Buenos Aires a hacer tu política porque te querés candidatear, pero primero comenzá por casa a demostrar que Jujuy tiene garantizado salud, educación, vivienda digna y salario digno".