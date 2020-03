Comenzó el paro del campo con la Mesa de Enlace: hasta cuándo seguirá y qué le reclaman al Gobierno

La Mesa de Enlace comenzó esta medianoche el paro por cuatro días contra el Gobierno, luego de la suba de tres puntos a las retenciones de la soja, que pasarán de tributar del 30 al 33 por ciento para los productores que exporten más de mil toneladas al año. En medio de tensiones dentro de las entidades del campo, el titular de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, aseguró que no habrá desabastecimiento de alimentos ni suba de precios.

La medida de fuerza se extenderá hasta las 24 del jueves. Se trata de la primera protesta del campo al gobierno de Alberto Fernández, luego de que la semana pasada el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, a cargo de Luis Basterra, confirmara la suba de las retenciones a la soja para los productores que exportan más de 1.000 toneladas al año. En total, la medida afecta a poco menos de 15.000 productores. Además, prevé la baja de las retenciones para el girasol, el maíz y el trigo, entre otros.

El primer paro, además, se da a menos de cien días de la asunción del nuevo gobierno - este martes se cumplen tres meses - y en un contexto en el que fueron las bases de las entidades las que insistieron para que se concretara la protesta. De hecho, en la Mesa de Enlace hubo varias idas y vueltas para lanzar la huelga, que de todos modos será un poco “sui generis”, ya que el martes y hasta el viernes se llevará a cabo la megaferia Expoagro, que reúne al campo de todo el país y donde habrá remates y ventas de granos.

La protesta, además, evoca lo ocurrido hace 12 años con la 125 y la masiva protesta del campo contra el gobierno de Cristina Kirchner por la suba de las retenciones impulsada por su entonces ministro de Economía, Martín Lousteau. En la Mesa de Enlace insistieron en que la situación es completamente distinta y Chemes, de CRA, aclaró que no se está impulsando una protesta “para voltear al gobierno”.

Chemes aclaró que en la protesta de cuatro día que comenzó este lunes no incluirá cortes de ruta, y aseguró que no deberían existir faltantes de productos en las góndolas ni haber subas desmedidas de precios. En concreto, el paro del campo consiste en no comercializar granos a industrias ni puertos, así como tampoco carnes para la faena en todo el país.

La Mesa de Enlace cuestiona la suba de retenciones a la soja y apunta al gobierno por el incremento impositivo para recaudar. “No se puede recurrir permanentemente al campo para generar recursos, los números que ve el gobierno no son los que nosotros vivimos en carne propia”, señaló Chemes. Días atrás, el presidente de la Sociedad Rural, Daniel Pelegrina, dijo que “los derechos de exportación no son el camino”, y había indicado que se había abierto una instancia para discutir mecanismos de recaudación a través del impuesto a las Ganancias.

La tensión entre el Gobierno y las entidades rurales no es nueva: en diciembre, la Casa Rosada actualizó los derechos de exportación y en el caso de la soja saltaron de 24,5 % a 30 %. En la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva el Congreso le otorgó al Ejecutivo la potestad de subir 3 puntos las retenciones.