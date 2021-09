"¿Cómo hizo Vidal para comprar su PH en Recoleta?": la incómoda respuesta que Larreta dio al aire

Se calienta la recta final de la campaña. Después de que Esmeralda Mitre cuestionara el patrimonio de María Eugenia Vidal, a quien acusó de no poder justificar de dónde obtuvo el dinero para comprar el lujoso PH en el barrio de La Recoleta en el que vive junto a sus hijos, Horacio Rodríguez Larreta debió sortear en vivo una incómoda pregunta al respecto. Todo sucedió cuando el jefe de Gobierno porteño era entrevistado por el equipo de Y ahora quién podrá ayudarnos, el ciclo radial de Ernesto Tenembaum.

"Respecto de la imagen de los principales candidatos, ¿usted tiene claro cómo financiaron las compras de sus viviendas Vidal en la Ciudad y Santilli también?", indagaron desde el estudio de Radio con vos. Sorprendido por la consulta, Larreta reconoció: "La verdad es que no lo sé. Sé que salió algo en algún medio, pero no tengo el detalle. Tienen declaraciones juradas públicas como todos los funcionarios, como yo también presento la mía habitualmente. Tengo entendido que dio una explicación".

La propiedad en cuestión es un lujoso PH ubicado en Pueyrredón y Las Heras, en el exclusivo corredor de Recoleta al que los vecinos llaman "La Isla". El valor del inmueble rondaría el medio millón de dólares, pero según la última declaración jurada de la ex gobernadora bonaerense tenía tres millones de pesos, que en parte se explican por la venta de la casa de Morón que vendió luego de su separación de Ramiro Tagliaferro. Desde el entorno de la ahora precandidata porteña aseguraron que sacó un crédito para poder comprarlo.

Quien puso sobre la agenda mediática la cuestionada mudanza de la ex gobernadora bonaerense fue Esmeralda Mitre a finales del mes de agosto. "Hola, María Eugenia. Contanos cómo hiciste para en tres años pasar de vivir en Morón a la Isla en Recoleta, en la esquina de mi casa. ¿Hiciste magia? Es el barrio más caro de Buenos Aires. Inexplicable. Vergüenza ajena", disparó Mitre desde sus redes sociales y arrobó no sólo a la ex gobernadora, sino también al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; y al ex presidente Mauricio Macri.

¿Qué es la isla? Esa es la pregunta que muchos de los mortales que no disponen de millones de dólares para vivir en el rinconcito más caro de la Ciudad se hacen por estas horas. "La isla de Recoleta" es la zona más exclusiva de uno de los barrios con mayor poder adquisitivo (y más caros), que queda próxima a la Avenida del Libertador y Agüero. "Sí, se mudó a la isla; a la esquina de mi casa. La veo todos los días", disparó Mitre, ante la consulta de sus seguidores en la red social del pajarito.

Luego de su divorcio de Ramiro Tagliaferro y de su estadía en la Base Aérea militar de Morón durante su gobernación, Vidal pasó unos meses en la casa de sus padres tal y como ella misma reveló se instaló en un departamento de Barrio Norte, al que compró con "ahorros y un crédito hipotecario del Banco Ciudad".