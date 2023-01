Cómo se construyó la foto "surfer" de Larreta: "Fue hecha a propósito para que sea compartida"

"Es preferible ser ignorado y agredido, que difamado". Esta premisa es con la que, de cara a las Elecciones 2023, andan los políticos argentinos para lograr votos. Tal es el caso de Horacio Rodríguez Larreta que se encuentra de gira proselitista por la Costa bonaerense y lo compartió en sus redes sociales con una foto en la que está haciendo surf en Chapadmalal. Ahora, se notaba la ayudita que recibía para sostenerse y este hecho no pasó desapercibido y provocó la burla y difamación.

De acuerdo al periodista Mauro Brissio, la ayudita que le hacía uno de los profesores para poder montarse en una ola quedó a la vista y sería un factoide. Es decir, una táctica publicitaria para darse prensa gratis. El especialista en fake news armó un hilo de Twitter el lunes en su cuenta al respecto en el que determinó que esta imagen era falsa, pero a propósito.

Muy por el contrario de lo que visibilizaron en las redes sociales que liquidaron al actual Jefe de Gobierno porteño donde remarcaban que "no borraron al esclavo que le sostiene la tabla" y que el autoproclamado para Presidente en este año es "lo menos natural del mundo" por su intento de hacerse el canchero con la gorra para atrás, las fotos quisieron mostrar, según lo que propone Brissio, "un montaje de un montaje".

Como explicó en esa red social: "Hoy no interesa que que se burlen de él o lo feliciten. Hoy lo único que interesa es que se destaque, incluso con una imagen controvertida para hacerse viral". Como ejemplo, también, el especialista expuso que el ex presidente Mauricio Macri era "un genio en términos de factoides" mostrando una foto de cuando se puso una bata hospitalaria al revés cuando visitaba un centro de Salud en Mar del Plata acompañado de María Eugenia Vidal en enero de 2019.

En diálogo con BigBang!, Brissio dijo que le molestaba cómo las personas entran en el juego que éste quiso generar: "Siguen diciendo que él es un estúpido, un idiota y que no sabe leer. Y la realidad es que si uno analiza en términos económicos y políticos cuáles fueron los resultados de su gobierno, ve como hay una cierta transferencia regresiva de los que menos tienen a los que más tienen, así se duplicó la pobreza, cómo se contrajo la deuda con el FMI, cómo hubo un fuerte crecimiento del bolsillo de la élite económica... Uno no puede decir que es un idiota. Estaba preparado para gobernar. Vino con un solo objetivo y que lo cumplió a la perfección. Siempre tuvo en la cabeza todo el mapa político y realizó su objetivo con las sutilezas de un cirujano". Y completó: "Macri, además de tener a Jaime Durán Barba, tenía a miles de profesionales de la psicología, de la comunicación y de la publicidad alrededor que lo acompañaban. Nada se le escapaba, todo estaba pensado".

Según se explica, el término factoide significaba originalmente un "hecho" completamente falso e inventado para crear o prolongar la exposición pública o para manipular la opinión pública y fue acuñado por Norman Mailer en su biografía de 1973 de Marilyn Monroe. En otros términos, sería una mentira mezclada con verdades como una "media verdad" o incluso un "hecho" veraz porque se basa en cierto fundamento verdadero, pero puede ser engañoso, incorrecto o directamente "fabricado" para parecer un hecho.

Brissio hace hincapié en la parte de lo "armado" de los hechos para que luego sean compartidos así los usuarios de las redes sociales y la sociedad en general "se rían del descuido", para así tener prensa gratis. Por consiguiente, el periodista preguntaba en sus tuits: "¿Realmente ustedes creen que a los miles de profesionales de la Comunicación, Publicidad y Marketing se le iba a escapar la pelada del tipo (en referencia a la cabeza del surfista)? Por favor, no seamos ingenuos. Ellos son los genios de la comunicación".

Por tanto, determinó que "reírse de un político no es negativo para ellos". Ahora bien, el problema comienza si no estás visiblemente activo. "Si no hablan de vos, es lo peor que te puede pasar como político, porque si nadie habla de vos es cuando terminás condenado al ostracismo de la historia", amplió.

En definitiva, la comunicación no es inocente y "como tiene un objetivo", según explicó el especialista, "todas pasan por un focus group" antes de publicarse. Esto quiere decir que primero deben analizarse y ver cómo podrían reaccionar las personas frente a estos contenidos que se difunden "como si fueran fake news".

En este sentido, sobre el hilo que armó sobre Rodríguez Larreta, Brissio detalló: "Se crearon un montón de cuentas fakes, trolls y bots que comenzaron a difundir esta foto y, seguramente, compartieron con el círculo rojo que marca la cabeza del instructor de surf para así dar la noticia de que él había hecho eso y no tuvo que utilizar ningún recurso para tener visibilidad. Solo esperar a que una cuenta de muchos seguidores levante esta imagen y la viralice".