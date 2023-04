Cómo será la investigación por el ataque de los colectiveros a Sergio Berni: “Era una emboscada”

El asesinato de Pedro Daniel Barrientos, el colectivero de la Línea 620 de La Matanza, generó un paro de 24 horas y un piquete en la Avenida General Paz y la Ruta 3. En ese mismo lugar, el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, sufrió un ataque feroz y cobarde por parte de algunos supuestos chóferes que lo golpearon con palos, ladrillazos y botellazos.

Como esa paliza, que terminó con fractura de maxilar y varios golpes y cortes en el rostro de Berni, ocurrió en territorio porteño, la Justicia Federal de Comodoro Py recibió una denuncia penal para que se investigue quiénes fueron los atacantes. En ese sentido, se ordenó profundizar vínculos entre los hombres que agredieron al ministro y sectores del PRO en La Matanza.

Es que, en las últimas horas, se viralizó un cartel que había sido visto durante un acto que la presidenta del PRO y precandidata a presidenta, Patricia Bullrich, había realizado en La Matanza. En la pancarta se lee: “Nos quitaron tanto que nos quitaron el miedo". El mismo cartel, con la misma tipografía, tamaño y formato, apareció durante la marcha en Lomas del Mirador, en donde los colectiveros pidieron más seguridad y agredieron e hirieron de gravedad a Berni.

Por ese motivo, y tras el descubrimiento de esa conexión, la presentación judicial pide investigar si el ataque de los manifestantes se dio de manera espontanea o si hubo un plan sincronizado para esperar a Berni, atacarlo y luego generar una situación en la que tenga que ser “rescatado” por la Policía de la Ciudad, por orden de Horacio Rodríguez Larreta.

La denuncia por el delito de intimidación pública grave fue presentada por la abogada Valeria Carreras en Comodoro Py. "Berni avanza y comienzan a sumarse por detrás 'manifestantes sueltos'. Empieza la encerrona, las puteadas y las arengas", afirmó la letrada. Y siguió: “Creemos que habría habido personas encargadas de habilitar el paso a los atacantes para que puedan encerrar al ministro y empujarlo hacia la pared. Lo llamativo es que no golpean a camarógrafos: los dejan llegar cerca, quieren esa imagen. No piden por el colectivero asesinado, piden la renuncia de Berni. Estos no eran trabajadores y esto no fue 'espontáneo'".

También investigan por qué se encontraba en el lugar Gabriel Lombardo y qué rol ocupó durante la manifestación. ¿Quién es? Es un hombre que se presentó como vecino y que apareció en la manifestación con un cartel que rezaba “Berni inútil”. La cuestión es que el pasado de Lombardo es muy peligroso. Según información que circuló en las redes sociales, Lombardo es miembro de VaLoMi (Vecinos en Alerta en Lomas del Mirador). Y además “era nombrado por efectivos del ex destacamento donde fue torturado Luciano Arruga, con 16 años, como ‘El Jefe’”.

En sus redes, Vanesa Orieta, hermana de Arruga, afirmó: “Gabriel Lombardo era nombrado por efectivos del ex destacamento de Lomas del Mirador (donde fue torturado Luciano Arruga con 16 años) como El Jefe. Este tipo me amenazó en la vía pública, mientras avanzaba sobre mí me decía en tono bajo ‘zurdita de mierda’”.

Por su parte, Berni afirmó en una entrevista con Jorge Rial, por Radio 10: "Estoy bien, tengo una fractura de maxilar y hay que ver si me tienen que operar. Nuestras heridas curan, la vida del chófer no se la devuelve nadie. Es imposible que yo haya ido ayer para levantar el corte, fui porque la gente quería hablar conmigo, quiere respuestas y porque estamos trabajando, hay una historia detrás de esto".

Y agregó: "Hay una disputa grande en la conducción de la UTA y hablamos de plata. Por un lado estaban los chóferes haciendo el duelo por la pérdida de un compañero, después estaban los que disputan la conducción de la UTA, ví a dos o tres barrabravas y también había activistas políticos. Me dijeron que querían hablar conmigo y con el Ministro de Transporte, una vez que llegué me avisaron que en realidad era una emboscada".

Entonces, dijo sobre el momento del ataque: "Había una persona que tenía una madera al estilo medieval con pinche, nunca le saqué la vista porque era lo más peligroso. Me pedían a mí que no reprima pero mi policía estaba en otro lugar, la policía era la de la Ciudad. No quería contestar ninguna agresión. Me atacaron también desde arriba, me tiraron piedras desde arriba”.

En ese sentido, Berni explicó: "Al principio un policía de la Ciudad que estaba al lado mío se desmayó. Mis efectivos tenían la orden de no actuar hasta que yo lo diga. Salí para ayudar a un trabajador que lo golpearon de una manera impresionante”. En tanto, sobre las autoridades porteñas, afirmó: "Burzaco sigue sin llamarme, lo que hizo no se hace. No voy a discutir si la Policía de la Ciudad me rescató o no, como dice Larreta. Las imágenes valen más que mil palabras. Me pusieron el casco porque necesitaban esa foto”.

Y finalizó: "Ayer hubo un montón de agitadores del PRO que los tenemos identificados. Había infiltrados del PRO. Y Patricia Bullrich es parte de ese sector. Cuando llego me dicen ‘es una emboscada, andate’, pero huir no es opción. Cuando vi las caras me di cuenta que era gente que venía a provocar. Hay una metodología de incitación a la violencia por parte de sectores políticos en algunos distritos de la provincia que de manera injustificada convocan medios y cuando se encienden los flashes de las cámaras comienza la excitación".