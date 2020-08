Cómo serán los créditos del Gobierno para una de las industrias más golpeadas por el coronavirus

Una de las industrias más golpeadas como consecuencia de la cuarentena por la pandemia del coronavirus (Covid-19) es la de la cultura. Cines, teatros, auditorios, recitales y demás expresiones artísticas, no importa si son mainstream o del sector del under, tuvieron que cerrar sus puertas y buscar la forma de readecuarse para que sus contenidos estén on line, con la consecuente baja de la facturación que eso genera al principio.

Después de varias quejas, donde se incluyeron hasta campañas de diferentes asociaciones y artistas pidiendo volver a trabajar bajo estrictos protocolos, desde el Gobierno anunciaron la creación de una línea de crédito a tasa cero para la industria cultural, que serán financiadas por el Banco Nación. El anuncio fue realizado por el el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, que recibió en su despacho ministro de Cultura, Tristán Bauer, y al vicepresidente del Banco de la Nación Argentina, Matías Tombolini.

Las quejas en el sector no fueron pocas: de hecho, por la pandemia del coronavirus y las medidas de aislamiento hubo miles de artistas cuyos ingresos cayeron a cero y en estos meses sólo percibieron los subsidios de $10.000 del Ingreso Familiar de Emergencia, que esta semana comenzó a pagar el tercer bono.

Este beneficio alcanzará a personas adheridas al régimen de monotributistas y autónomos que desarrollan actividades vinculadas a la industria cultural, quienes podrán disponer de un crédito de hasta $150.000. Se propone que la Línea de Crédito a Tasa Cero contemple un período de gracia de doce meses a partir de la primera acreditación. Finalizado dicho período, el crédito se reembolsará en un mínimo de doce cuotas mensuales iguales y consecutivas.

Durante el encuentro, del que también formó parte la titular de la Unidad del gabinete de Asesores de la Jefatura de Gabinete, Luciana Tito, y debido a la profundidad del impacto que tuvo el cese de actividades sobre el sector se destacó la importancia de la medida por la cual el Gobierno Nacional resolvió establecer una línea específica de Créditos a Tasa Cero.

'“Todos somos conscientes de la profundidad del impacto que tiene la pandemia en el sector de las industrias culturales. Por eso, lanzamos estos créditos que van a ser otorgados para aquellos que estén bajo el régimen de monotributista o autónomo. Es una medida más dentro de las tantas que viene realizando el Ministerio de Cultura, junto a todo el gobierno nacional. Siempre atentos al impacto tan severo que en el mundo y, aquí en la Argentina, tuvo el Covid 19 sobre la cultura y sobre las industrias culturales”, afirmó el ministro Tristán Bauer.

Los Créditos a Tasa Cero son compatibles con el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) pero para resultar beneficiario no se deberá haber accedido al beneficio de otro Crédito a Tasa Cero con anterioridad. Esta medida se inscribe dentro de las políticas de ayuda, asistencia y acompañamiento que Ministerio de Cultura viene desarrollando para sostener a uno los sectores más afectados por la coyuntura.

Para conocer el resto de las medidas desarrolladas por el Ministerio de Cultura podes acceder a este link: https://www.cultura.gob.ar/