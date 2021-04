Cómo sigue la producción de la Sputnik V en el país: "Será de manera masiva en el corto plazo"

¡Una buena! El Fondo Ruso de Inversión Directa anunció que la empresa farmacéutica Laboratorios Richmond Sacif produjo el primer lote de la vacuna Sputnik V en la Argentina, que será enviado al Centro Gamaleya para su correspondiente control de calidad. Tras el paso burocrático por Moscú, se espera que el país comience en junio con la producción a gran escala de la vacuna; lo que no sólo le da un rol central en el marco de la batalla geopolítica por la escasez de vacunas, sino que garantizará la provisión para el país y la región.

"Es un orgullo que el laboratorio Richmond comience a producir la vacuna en Argentina y que la empiece a producir de manera masiva en el corto plazo", destacó en diálogo con BigBang, Guillermo Merediz, Secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores de la Nación.

En efecto, el Ministerio de Desarrollo Productivo fue quien dio apoyo técnico y financiero al laboratorio para mejorar su capacidad productiva, incorporar equipamiento y modernizar sus instalaciones lo que, en efecto, permitió que la Argentina pudiera fabricar la vacuna Sputnik. "Desde el primer momento, en el Ministerio trabajamos con el laboratorio para mejorar su capacidad productiva, incorporar equipamiento y modernizar sus instalaciones", reforzó el secretario.

"Trabajamos con una línea de crédito para capital de trabajo por casi $30 millones desde el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo para quintuplicar la producción de medicamentos para prevenir la infección por COVID-19 en el personal sanitario”, anticipó. En concreto, el crédito para el capital de trabajo por $29.978.089 financiado con el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP), que además continuará con una asistencia financiera a través del Programa Soluciona, por un total de $13 millones.

El Ministerio colaboró además con el contacto entre el laboratorio y los proveedores locales que producen los insumos clave para el llenado y envasado de la vacuna, así como con los trámites para la importación de equipos y del principio activo de la vacuna Sputnik V que permitió la fabricación del primer lote piloto. "Estamos construyendo soberanía a través de la producción nacional con apoyo del Estado y las empresas que una vez más demuestran todo su potencial", sumó Merediz.

La lectura política no es menor. En efecto, al inicio de la pandemia fueron muchas las Pymes que, acompañadas por la Secretaría, se reconvirtieron para fabricar los insumos sanitarios que en ese momento escaseaban en todo el mundo. "Hubo que salir a buscar jeringas, esa es la foto más clara del impacto que tuvieron las políticas de Macri. El 20 de marzo el Gobierno decretó el aislamiento social, preventivo y obligatorio. El primero de abril ya teníamos activo un programa en el ministerio para promover una línea de financiamiento a tasas del doce por ciento en cuotas fijas para que las pymes, los laboratorios y las universidades pudieran producir los insumos y las soluciones productivas", apuntó tiempo atrás el funcionario.

"Producir respiradores en la primera etapa de la pandemia, cuando todo era incertidumbre y todavía no se sabía la dimensión, ni los tiempos, ni cuándo iba a haber una vacuna no es sencillo. Lo que queda claro es que la industria no puede producir de un día para el otro o montar una fábrica de respiradores en tiempo récord. La Argentina pudo hacerlo. Hubo un acompañamiento del Estado, pero había una capacidad previa, una densidad empresarial y una agenda de organismos científicos y tecnológicos que acompañaron", reforzó.