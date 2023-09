Cómo y cuándo acceder al nuevo bono de $ 94.000 para trabajadores informales

Luego de que se llevaran a cabo las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), el país sufrió una fuerte devaluación que produjo más de un 12% de inflación en el mes de agosto. Por tal motivo fue que a Sergio Massa se le ocurrió anunciar diversas medidas con el fin de “Ayudar a las familias” para que puedan transitar este duro momento. Y a pesar de que muchas ya fueron aplicadas y los beneficios otorgados, le quedó un sector pendiente, la de los trabajadores informales, del cual ya indicó de que se tratará: una sumatoria de $94.000.

El martes por la tarde, el ministro de Economía brindó una conferencia junto a la directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raverta para dar a conocer las nuevas medidas que se llevarán a cabo a partir de octubre. Estas mismas, están destinadas a unos tres millones de trabajadores no registrados que no perciben ningún tipo de ayuda social hasta el momento y que quedaron desafectados a lo largo de todos los beneficios otorgados por el Gobierno.

Esta medida trata de un refuerzo que se le brindará a los trabajadores informales que tenga entre 18 y 64 años, que no cuentan con ingresos registrados ni mantienen ningún tipo de asistencia económica por parte del Estado. Es decir, para poder acceder a este beneficio, las personas no deben tener trabajo registrado, relación de dependencia, autónomos, monotributo, monotributo social y casas particulares, no deben ser jubilados ni tener una pensión.

Además, no deben recibir ningún tipo de ayuda como lo es la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo (AUE), las becas Progresar o el Potenciar Trabajo, ni Prestación por desempleo. Aun así, para poder adquirir el beneficio, ANSES realizará una evaluación socioeconómica y patrimonial de todos aquellos que soliciten tenerlo.

Esta ayuda brindada, tendrá un valor de $94.000 y se distribuirá en dos bonos. En primer lugar, se pagarán 47.000 pesos en octubre y en segundo lugar, cobrarán los otros 47.000 pesos en el mes de noviembre. Para esto, se abrirá una inscripción a partir del miércoles 27 de septiembre a las 14 horas y permanecerá abierta durante todo el mes de octubre. Para acceder a ella, se realizará exclusivamente a través de la web del organismo o de la aplicación Mi ANSES.

De esta manera, el candidato a Unión por la Patria explicó que este nuevo anuncio se llevará a cabo para ayudar a las personas sin que termine afectando las cuentas públicas y de esa manera, mantener el orden fiscal y detalló, de qué manera lograron conseguir poder realizarlo.

"A los efectos de que esta medida no termine afectando las cuentas públicas y mantengamos el orden fiscal, sin que eso nos imposibilite llegar a los sectores más vulnerables como es este caso, es que hemos tomado la decisión de cobrarle un anticipo extraordinario de ganancias a aquellos sectores que fueron los grandes ganadores de la devaluación impuesta por el FMI, centralmente bancos, compañías financieras y compañías de seguro que serán notificadas en el día de mañana por la AFIP a los efectos de realizar el pago del anticipo de ganancias", indicó.

Y continuó: "Pretendemos de esta manera mantener el equilibrio en las cuentas públicas, pero llegar a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, a los efectos de cuidar el ingreso de todas y todos los argentinos. Tenemos un objetivo: recuperar el ingreso para mejorar la calidad de vida de la gente y estas medidas van en el mismo sentido”

En esa misma línea, Raverta dio indicios de cómo será la forma para inscribirse al beneficio. “A partir de mañana, desde las dos de la tarde, va a estar abierta la inscripción por internet en la página de ANSES con Clave de la Seguridad Social, con una cuenta bancaria a tu nombre, que si no la tenes, el banco la va a tramitar”

“Con este refuerzo vamos a llegar a aquellos hombres y mujeres que tienen más de 18 años, menos de 64, que no están alcanzados por ninguna prestación o asistencia del Estado y que no tienen trabajo formal. Por eso decimos que este refuerzo es para aquellos hombres y mujeres de la Argentina que hasta ahora no habían sido alcanzados por otras medidas”, manifestó.