Compre sin IVA: Massa anunció que los trabajadores informales también acceden al beneficio

El programa “Compre sin IVA” impulsado por Sergio Massa, continúa siendo todo un éxito. A menos de un mes de que se haya lanzado, ya más de 16 millones de personas pudieron acceder al beneficio y como si fuera poco, ya se presentó el proyecto en Congreso para que se vuelva Ley. Ahora, entre las nuevas novedades, el candidato a Presidente de Unión por la Patria aseguró que hará que los trabajadores informales también puedan contar con aquel beneficio.

Agosto fue un mes caótico en Argentina y la devaluación junto a la inflación del 12% salpicó y generó preocupación en todos los ámbitos. Es por eso que el ministro de Economía decidió lanzar una serie de beneficios para “Ayudar a las familias” a que puedan seguir consumiendo y alimentándose a pesar de lo que estaba sucediendo. De esa forma, el 18 de septiembre se puso en marcha y hasta el momento, más de 16 millones de personas pudieron acceder sin ningún tipo de problemas.

A la hora de crear el programa “Compre sin IVA” se detalló que el mismo duraría hasta fin de año, pero teniendo en cuenta que desde un primer momento resultó totalmente beneficioso, Massa decidió armar un proyecto de ley para presentar en el Congreso con el motivo de que quede asentado para siempre y el mismo ya fue presentado por los funcionarios nacionales.

No obstante, Massa dio una última noticia que generará un alto impacto como así lo hizo hasta ahora el programa: se incluirán dentro de los beneficiaros los trabajadores no informales. Es que, aquellos fueron los únicos en no recibir ningún tipo de ayuda hasta hace pocos días que el ex Intendente de Tigre decidió otorgarles un bono con una sumatoria de $94.000 distribuido en dos meses.

Por eso mismo, ahora tomó la normativa de incluirlos en el “Compre sin IVA” y que puedan acceder de igual manera como lo hacen el resto. ¿Quiénes más pueden beneficiarse de este régimen de reintegros? Pueden hacerlo las personas que perciban alguno de los siguientes conceptos, que no son excluyentes entre sí: Jubilados, beneficiarios de pensiones por fallecimiento y no contributivas nacionales; beneficiarios de asignaciones universales por hijo para protección social; beneficiarios de asignaciones por embarazo para protección social; trabajadores en relación de dependencia, con ingresos mensuales que no superen seis veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil; personal de Casas Particulares y monotributistas, excepto si obtienen ingresos de ciertas fuentes específicas.

De esta manera lo explicó el actual ministro de Economía: "A los dos millones de beneficiaros del programa de refuerzo para las personas que trabajan en la informalidad vamos a incorporarlas al programa de devolución del IVA". Y agregó: “Apuntamos a que de acá al 30 de diciembre, y si es ley definitivamente, puedan recibir también la devolución del IVA cuando realizan compras de alimentos, medicamentos, bebidas, carne, verdura, fruta, productos de higiene y productos de higiene del hogar".

Y ante eso, detalló: "Queremos que el esfuerzo que estás haciendo venga acompañado de un esfuerzo del Estado, para que entre todos superemos el golpe al bolsillo que representa la inflación, producto de la devaluación que el FMI le impuso a la Argentina".

El programa "Compre sin IVA" es un régimen de reintegros del 21% en compras realizadas en comercios minoristas y/o mayoristas, con un límite de hasta $18,800 a quienes no excedan un ingreso equivalente a seis haberes mínimos. El mismo, se puede aplicar a las compras que se abonen con tarjetas de débito, débito en cuenta o transferencias inmediatas a través de códigos QR, asociadas a cuentas abiertas en entidades financieras.