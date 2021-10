Con datos falsos, Larreta, Santilli y Vidal salieron a defender a Macri antes de la indagatoria por espionaje

A 24 horas de la indagatoria que prestará como sospechoso de haber espiado a los familiares de las víctimas del ARA San Juan, Mauricio Macri recibió esta tarde en sus oficinas de Vicente López a Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli, María Eugenia Vidal, Jorge Macri y Graciela Ocaña, los cuales se acercaron para expresarle su solidaridad ante de que declare ante el juzgado de Dolores.

De hecho, todos ellos acudieron más tarde a las redes sociales para hacer público su apoyo al ex presidente de la Nación. "Como siempre lo ha hecho, Mauricio está a absoluta disposición de la Justicia. Él es muy respetuoso del funcionamiento de las instituciones y mañana se presentará en Dolores para declarar en una causa por supuesto espionaje a familiares del ARA San Juan", escribió el jefe de Gobierno porteño.

Al mismo tiempo, no dudó en poner las manos en el fuego por el líder de Cambiemos y afirmó con confianza: "De ninguna manera Mauricio espió ni mandó a espiar a nadie. Eso va a quedar demostrado. Ahora bien, es innegable el tinte político de esta acusación: es en plena campaña electoral y en una causa en la que ni siquiera estaba mencionado". Para Larreta, este caso está siendo utilizado por la oposición para sacar algún rédito en las próximas elecciones.

Sin embargo, fue en septiembre de 2020 cuando el juez federal Santiago Inchausti delegó la investigación en la Fiscalía Federal N°2 de Mar del Plata, el fiscal general Daniel Adler impulsó el caso y ordenó diversas medidas de prueba. En aquella oportunidad, la denuncia penal fue formulada por la titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, la cual derivó en la imputación de Macri.

El año pasado, Adler entendió que debía investigarse el presunto desarrollo y producción de actividades de inteligencia ilegal –de acuerdo a la ley 27.126-, del que habrían resultado víctimas familiares y/o allegados tanto de los 44 tripulantes y personas trasladadas en el submarino ARA San Juan, como de los tripulantes del buque pesquero Rigel, quienes fallecieron a causa de su naufragio el 9 de junio de 2018.

De acuerdo con la denuncia efectuada, la imputación recayó sobre el ex presidente de la Nación, Mauricio Macri, al considerarlo responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de inteligencia nacional; sobre el ex director general de la AFI, Gustavo Arribas; la ex subdirectora de la AFI, Silvia Majdalani; y varios agentes de inteligencia.

Según se indicó en la presentación que dio origen a la investigación, personal de la AFI habría realizado el seguimiento y la recopilación de información vinculada a los familiares y allegados de los fallecidos en el hundimiento del ARA San Juan y el buque Rigel, durante los años 2018 y 2019, actividad que no había sido ordenada por ninguna autoridad judicial. La denuncia expresa que tampoco se encuentra amparada por la normativa que regula el trabajo de la agencia.

Cabe remarcar que la Ley Nacional de Inteligencia prohíbe “obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”.

A pesar de esto, Larreta sostuvo que "por respeto al dolor de los familiares y a la honra de los héroes que allí fallecieron, no podemos tolerar la utilización del caso del ARA San Juan con fines electorales ni políticos". "Nos merecemos una Argentina mejor. Tenemos que dar las peleas necesarias para tener instituciones sólidas, independientes de los poderes de turno y que garanticen transparencia y reglas claras", concluyó.

A la par del dirigente de Cambiemos, quien también alzó la voz públicamente para defender a Macri fue Vidal y al igual que el jefe de Gobierno porteño, utilizó tres diferentes tuits para apoyar al ex mandatario. "Conozco a Mauricio Macri y puedo afirmar que es una persona de palabra que cree en las instituciones y la transparencia. Por eso, mañana va a declarar en el juzgado de Dolores por la causa del ARA San Juan", escribió la ex gobernadora bonaerense.

Y agregó: "Más allá de que va a quedar demostrado que no espió ni mandó a espiar a nadie, es importante que no nos dejemos subestimar: este es un nuevo golpe bajo de quienes juegan sucio en medio de una campaña electoral. Un país mejor es posible, y vamos a seguir dando las peleas que sean necesarias para tener instituciones independientes del poder de turno".

Un poco más escueto, quien también utilizó Twitter en defensa del imputado ex presidente fue su primo, Jorge Macri, quien a gusto personal implementó el "#MauricioYoTeBanco". Todo mi apoyo a Mauricio Macri, una persona comprometida con las instituciones y que siempre estuvo a disposición de la Justicia. Es lamentable que utilicen el dolor de los familiares para hacer campaña política o intentar revertir los resultados de las PASO", resaltó el intendente de Vicente López.

Mientras, manifestó: "La Argentina que queremos construir juntos necesita instituciones sólidas, independientes y reglas claras. Hoy estuve con @mauriciomacri y mañana se va a presentar en Dolores para declarar en la causa por supuesto espionaje a los familiares del ARA San Juan. Yo soy querellante en esta causa y me consta que Mauricio no tiene nada que ver con estas acusaciones, que tienen un evidente tinte político, y ocurren en plena campaña electoral".

La única que no se pronunció públicamente hasta el momento y que sí estuvo presente durante la reunión que encabezaron en muestra de apoyo a Macri, fue Graciela Ocaña. Este miércoles, la Cámara Federal de Mar del Plata rechazó la recusación del juez subrogante de Dolores Martín Bava, como había pedido la defensa de Macri y en la misma resolución, los camaristas exhortaron a Bava a guardar “mesura” y “adecuada compostura” al resolver “en causas judiciales”.