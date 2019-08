Con el riesgo país a 2001, Macri se reunió con Peña, Vidal, Lacunza y Sandleris

Alberto Fernández, candidato a presidente por el Frente de Todos, mantuvo ayer un encuentro con parte de la delegación del FMI en las oficinas de la UNMET. A partir de ahí, desde su espacio dejaron trascender que durante la reunión las autoridades del organismo supranacional hablaron sobre un “vacío de poder” y la necesidad de un adelantamiento de las elecciones.

"Quienes han generado esta crisis, el Gobierno y el FMI, tienen la responsabilidad de poner fin y revertir la catástrofe social que hoy atraviesa a una porción cada vez mayor de la sociedad argentina. Para ello deberían arbitrar todos y cada uno de los medios y las políticas necesarias", sostuvo Fernández, mediante un comunicado.

Lo cierto es que a pesar de que los voceros del Fondo salieron a desmentir que se hubiera hablado de vacío de poder, el trascendido cayó como una bomba en el mercado: la cotización del dólar subió hoy 2,54% a nivel minorista, al cerrar en un promedio de $58,66 por unidad, en una jornada en la que la demanda se mostró más activa y en la que el Banco Central fue el principal ofertante del mercado a través de siete subastas en las que licitó US$302 millones.

En el segmento mayorista el incremento fue de 1,83%, hasta $56,30, con un volumen total de negocios en el mercado de contado de US$ 709 millones, monto 78% superior al de la víspera. El Banco Central salió a vender US$ 362 millones, al sumar uS$ 302 millones vía subastas directas y otros US$ 60 millones a nombre del Tesoro.

Este contexto se da a causa de que el FMI todavía debe aprobar el desembolso de US$ 5.400 millones, que representan el último giro de gran cantidad que queda del préstamo stand by de US$ 57.000 millones. El temor a que esto no suceda provocó que el riesgo país escale al número más alto en 14 años: 2001, ya que el gobierno necesita de estos fondos para llegar a fin de año.

Bajo este panorama, el presidente Mauricio Macri se reunió esta tarde por fuera de su agenda pactada con Marcos Peña, María Eugenia Vidal, Hernán Lacunza y Guido Sandleris en el despacho presidencial para analizar la actual crisis en los mercados que causó un martes negro con el riesgo país superando los 2.000 puntos, un dólar a 58 pesos y la bolsa de Buenos Aires cayendo un 5%.

La reunión convocada por el propio Macri arrancó pasadas las 16, con la que buscó ideas para diseñar una respuesta institucional ante los cuestionamientos de Fernández, que causaron un fuerte malestar en la Casa Rosada. “Hay que poner en evidencia que quieren que explote todo. Son unos criminales”, le dijo a BigBang uno de los funcionarios de mayor consulta de Macri.

Según trascendió, el Presidente estuvo monitoreando la explosión del mercado cambiario Sandleris -titular del Banco Central- y Lacunza -ministro de Hacienda-. A ante la drástica suba del riesgo país y ante la poca sensación de estabilidad, decidió convocar a estos funcionarios, al jefe de Gabinete y a la gobernadora bonaerense para buscar una respuesta a esta situación.

Si bien Macri no duda acerca del futuro desembolso del FMI, el cual se llevaría a cabo a mediados de septiembre si todo sigue su curso, incertidumbre provocó la inestabilidad de los mercados. Si los 5.400 millones no llegan cuanto antes, al gobierno no le quedará otro camino que usar las reservas del Banco Central para evitar un default y una eventual crisis económica.