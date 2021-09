Con fuertes críticas a Frederic y a Alberto, Santilli cerró la campaña: "Nos dejó empobrecidos, cansados y hartos"

Diego Santilli, precandidato a diputado nacional de Juntos por la provincia de Buenos Aires, cerró su campaña electoral este jueves en el Club Atenas, ubicado en la Ciudad de La Plata, acompañado por Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, de cara a las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) de este domingo, y lo hizo con fuertes críticas al Gobierno Nacional.

El acto se llevó a cabo en el club y estuvieron presentes intendentes de Cambiemos, precandidatos de los 135 municipios y las principales figuras del PRO. “Nos dejan en la Argentina que estamos hoy: empobrecidos, cansados, hartos y con bronca”, cuestionó y pidió terminar “con el relato” afirmando que Gobierno actual “improvisó, que no escuchó, y que con su soberbia avasalló todo”.

Santilli estuvo acompañado por su compañera de fórmula Graciela Ocaña, por Cristian Ritondo, Patricia Bullrich y por Horacio Rodríguez Larreta, quien criticó a la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, por sus comparaciones entre los delitos de Rosario y de la Ciudad de Buenos Aires y habló de la "responsabilidad de volver" que tiene su espacio. “Liberaron a los delincuentes, no queremos ese país", dijo Bullrich.

En ese sentido, "El Colo" se tomó unos segundos para criticar la forma con la que el oficialismo actuó frente a la pandemia, refiriéndose al vacunatorio VIP que encabezó el ex ministro de Salud, Ginés González García, y el Olivos gate, originado por la fiesta que llevaron adelante el presidente Alberto Fernández y la primera dama, Fabiola Yáñez, en medio de las restricciones: “Tenemos que terminar con el relato, con las chicanas, hay que empezar a hacerlo ahora", pidió Santilli.

Y agregó: "No podemos darnos el lujo de esperar para cambiar”. Luego de aclarar que durante la pandemia se vieron “dos formas de trabajar y enfrentar los problemas de los argentinos”, con un gobierno “de la improvisación y soberbia”, el ex ministro de Seguridad porteño consideró que por el otro lado "hay otra forma de hacer las cosas escuchando, entendiendo, trabajando con profesionalidad, con datos, un equipo de gobernadores, intendentes, legisladores que escucharon que se pusieron al hombro, que trabajaron, que lucharon por abrir las escuelas, por defender el derecho a aprender, y que no pararon un minuto hasta que todos los chicos estuvieran en las escuelas”.

El precandidato a diputado nacional llamó a votar “por más educación, trabajo, oportunidades, más seguridad, por una Provincia mejor”, y sostuvo que en estas elecciones legislativas "está en juego qué país quiere la gente, uno con las escuelas cerradas o con los chicos en las escuelas, un país con los delincuentes libres o presos, un país donde trabajar sea el porvenir y la oportunidad y no persianas cerradas” y pidió “decirle basta a la improvisación, a que te reten, al maltrato, a que no te escuchen, a que te echen la culpa de todo” para construir un país con futuro y oportunidades, mientras que los militantes a su alrededor cantaban “vamos a volver” en medio de una lluvia globos y gorras rojas, en alusión a su color de pelo.

Santilli apuntó contra la inseguridad, pidió terminar con la llamada “puerta giratoria”, con la reducción de las condenas y cambios del Código Procesal Penal: “Votemos el Código Penal, que duerme el sueño de los justos en el Congreso”. Además propuso “sacar a la calle a los 15 mil policías que hoy están haciendo papeles en las comisarías”.

Al final del acto, Larreta tomó la palabra y bajo cánticos cuasi futboleros, cerró: “El domingo tenemos que ganar, tenemos que poner todo para volver y tenemos que volver a lugar donde no llegamos antes. El país se juega mucho, ya que hay que elegir entre dos modelos de país muy distintos. Ellos representan escuelas cerradas, falta de laburo y prohibición de exportaciones,. mientras que nosotros representamos la prioridad a la educación, al trabajo, al esfuerzo en la lucha contra el narcotráfico. Tenemos una ministra que, con todo el respeto a los santafesinos, compara los homicidios en la Ciudad con los de Rosario, que son cuatro veces más. Es imposible que mejoren las cosas así. Estamos todos locos”.