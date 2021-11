Con fuertes críticas al Gobierno y acompañado por Manes, Santilli cerró la campaña en La Plata

Juntos por el Cambio cerró hoy su campaña en la provincia de Buenos Aires en un acto del que participaron los candidatos a diputados nacionales Diego Santilli, Facundo Manes, y Graciela Ocaña, y el intendente de La Plata, Julio Garró, como oradores. Bajo una lógica de escenario 360 grados y con críticas a las administraciones de Alberto Fernández y Axel Kicillof los discursos se centraron en exponer las diferencias dentro de “la grieta”.

Cuando llegó el turno de Santilli, cabeza de la lista, el candidato arrancó agradeciendo a cada uno de los candidatos, a quien nombró por nombre de pila, pero también a los intendentes que se acercaron al club Atenas de La Plata. “Le pedimos que no nos maten más por un par de zapatillas y nos dijeron que no iban a hacer nada porque esto pasa en todas partes del mundo. Le pedimos justicia y nos respondieron con la liberación al que tiró nueve millones de dólares en un convento”, dijo el exvicejefe de Gobierno.

“Este equipo que esta acá quiere una Argentina distinta, una provincia distinta, quiere que valga la pena tu estudio, tu esfuerzo y que puedas construir un país distinto que te permita ver crecer a tus hijos y que tengan mejores oportunidades que las que vos tuviste”, agregó en otro de los pasajes de su discurso.

En otro de los pasajes de su intervención, Santilli hizo foco en la necesidad de bajar impuestos y evitar la creación de nuevos tributos. “Vamos a ir a defender que no te aumenten un solo impuesto más y que no te inventen ningún otro más”, dijo. “Por eso, este 14 de noviembre tu voto vale mucho, vale más que nunca. Vale la pena el esfuerzo porque podemos construir una provincia y un país distinto. Porque junto vamos a ir a defender tu futuro, tu progreso, tu libertad, y tu historia”, concluyó.

Antes de Santilli, fue el turno de Manes. Fiel a su lógica discursiva, similar a la del ex presidente Raúl Alfonsín, el neurocientifco hizo foco en la palabra esperanza. “Las sociedades se moviliza por dos razones. Por miedo, que nos paraliza y nos pone a la defensiva, y la esperanza. Este es el desafío de nuestras vidas. Tenemos que reconstruir un país”, dijo.

“Tenemos un desafío que nunca imaginamos, y vamos a estar a la altura. Tenemos el desafío de recuperar el sentido de nación. Si un chico en el conurbado no puede comer, debe ser nuestro hijo, si un jubilado no puede pagar sus medicamentos tiene que ser nuestro padre, y si una persona no consigue trabajo en el norte, debe ser nuestro hermano”, agregó Manes.

“Quiero decirle a los bonaerenses que el domingo este papelito es la esperanza de un joven que no se quiere ir del país, es el de una maestra que trabajando todo el día aun vive en la pobreza, es el del un anciano que antes de morirse quiere ver que cambian las cosas, es el del policía honesto, no es un papelito para nosotros, es el alma de un argentino que quiere reconstruir entre todos este país”, puntualizó.

El pie a su discurso se lo dio Ocaña, quien priorizó la situación de la jubilación y pensión de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. “Es muy doloroso que la vicepresidenta este cobrando 100 jubilaciones mínimas. La vicepresidenta nuevamente se saltó la cola y está primera para cobrar cuando hay 80.000 juicios ganados que la ANSES no paga”, afirmó.