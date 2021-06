Con Gaudio y sin exposición: la apuesta de Redrado para regresar a la política

Las elecciones en los clubes del fútbol argentino tiene un condimento particular; tal y como sucede en otros países del mundo (uno es el caso de Italia), acceder a la conducción de uno de los conjuntos de primera división puede oficiar como trampolín para una carrera política. Un claro ejemplo es lo que sucedió con el ex presidente Mauricio Macri que comenzó su recorrido político a partir de 1995 cuando ganó las elecciones en Boca.

En River el actual presidente Rodolfo D´Onofrio hace tiempo que coquetea con un sector del peronismo para buscar un cargo, posiblemente a diputado nacional como inicio, y cada año electoral es una de las figuras sobre la cual se mantiene la expectativa

Cruzando el Riachuelo, en Avellaneda se da una situación similar. Independiente se apresta a comenzar a definir quienes serán sus conductores por los próximos años en un contexto en el cual el actual presidente, el camionero Hugo Moyano, goza de una alta impopularidad como consecuencia de los magros resultados deportivos de la institución y las quejas por compras de jugadores que son caras el club y que no dan frutos en el campo de juego.

Redrado se reunió con Gaudio.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Con todos estos ingredientes, en los últimos días uno de los hinchas célebres del club empezó a ser tentado por una decena de dirigentes en pos de que decida representar a ese grupo y presentarse como candidato en las elecciones. Se trata del ex presidente del Banco Central, el economista Martín Redrado, que comenzó lentamente a buscar avales dentro de varios “fanáticos” de Independiente.

Ayer, sin ir más lejos, se lo pudo ver junto al ex campeón del torneo Roland Garros, el tenista Gastón Gaudio, café de por medio en Pizza Cero, un histórico restaurante de la rosca porteña ubicado en el barrio de Recoleta. Según trascendió, el economista quiere que el ex tenista sea su compañero de fórmula. Sin embargo, todavía no hay precisiones.

Lo cierto es que ambos compartieron los proyectos y soluciones que cada uno tiene para intentar mejorar no sólo la situación deportiva del club; ya que desde hace varios meses Independiente es señalado por su situación económica, su pasivo que no deja de crecer y las denuncias por manipulación en los números que presenta ante los socios el propio Moyano.

El economista quiere volver a la política.

La ex pareja de la modelo y conductora Luciana Salazar busca de esta forma regresar a las primeras planas de la política después de varios intentos frustrados de acercarse a la administración del presidente Alberto Fernández. Si bien desde hace años forma parte de los equipos de asesoramiento del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, Redrado se encuentra vetado por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner debido a la situación que se dio con su salida del BCRA en 2010.

Por estos motivos, el economista busca formas alternativas de regresar a las primeras planas y ve en la presidencia de Independiente una vía para hacerlo. Hasta ahora, según información que publicó el sitio de deportes Doble Amarilla, ya cuenta con el apoyo de el expresidente de la institución Julio Comparada, que dejó el club en 2011 y es señalado como uno de los culpables el descenso en 2013, y el titular de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos, Luis Barrionuevo.