Con la condena a cuestas y la pelea por la coparticipación de fondo, Cristina Kirchner reaparecerá en Avellaneda

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner volverá a hablar en público luego de ser condenada a seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, el último 6 de diciembre, en el marco de la causa conocida como Vialidad.

Y lo hará desde Avellaneda, uno de los bastiones del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires que conduce Axel Kicillof. El evento será a las 19 en la inauguración del polideportivo Diego Armando Maradona del barrio Villa Corina, en Villa Domínico, en el municipio que gobierna Jorge Ferraresi.

Más allá de que volverá a hablar luego de que los fiscales Diego Sebastián Luciani y Sergio Mola hayan logrado condenarla, el marco de su reaparición se da en medio de la disputa del Gobierno nacional con la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quienes fallaron a favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) en la devolución del 2,95 por ciento de los fondos coparticipables que el presidente Alberto Fernández le quitó en 2020.

Además, en sus últimas palabras públicas la ex presidenta aclaró que no será candidata a nada de cara al próximo año electoral, lo que motivó que muchos se pregunten qué rol cumplirá la principal figura de la política argentina junto a su rival directo, el ex presidente Mauricio Macri.

Su jerarquía a la hora de los armados electorales suponen que, si bien no formará parte de ninguna lista, sí tendrá peso en definir quiénes de los suyos encabezan y quienes van con menos expectativas de cara a 2023. Cabe recordar que fue por su decisión en 2019 que Alberto Fernández fue candidato a presidente y ella a vice, lo que demuestra su poderío a la hora de la composición de las listas.

En el lugar se espera que estén todos los mandatarios municipales bonaerenses que se ordenan detrás de su figura, muchos de los cuales participaron de la cena que realizó en Ensenada el día siguiente a que se conociera su sentencia, en la cual les pidió a todos que "laburen mucho, militen y hablen sin medias tintas".

"Cristina siempre tiene un alto nivel de discurso político, conceptualmente, y es lógico, porque pone blanco sobre negro en cuanto al presente, y además genera un discurso hacia el futuro", reconoció Ferraresi.

El intendente de Avellaneda no duda de las palabras de su referente, aunque también entiende que su alejamiento del escenario electoral no es una certeza. "Si Cristina tiene que ser candidata tendrá que serlo, porque lo importante es que en 2023 el Frente de Todos siga siendo gobierno", aseguró.

Sus definiciones respecto al tira y afloje de la Corte y el Poder Ejecutivo nacional, en el marco de la coparticipación, también son muy esperadas. En los discursos de Cristina vienen siendo un eje importante las críticas al "partido judicial" y al lawfare, fundamentalmente luego de que ella fuera atropellada institucionalmente por estos sectores.

Respecto al último fallo de la Corte, ese que Kicillof calificó de "inmundicia" y que el Presidente dijo que era "incumplible", es evidente la postura crítica que la Vicepresidenta tendrá. Aunque aún no se sabe cómo responderá a la decisión de Alberto de pagar en bonos Tx31 al distrito que conduce Horacio Rodríguez Larreta.

El polideportivo a inaugurar cuenta con un estadio de multideportes que llevará el nombre del "Ruso" Miguel Molnar, que jugó en la primera de Argentinos Juniors con Maradona entre 1979 y 1980. Además cuenta con un natatorio que se llamará Osvaldo Portas, por el nadador desaparecido el 15 de agosto de 1977.

Habrá también un Centro de Deportes de Contacto nombrado Pascual Pérez, por el boxeador oro olímpico en Londres 1948 y campeón mundial entre 1854 y 1960, y un microestadio de futsal que se llamará Héctor "Negro" Enrique, en homenaje al campeón de 1986 que le dio el pase a Maradona en el mejor gol de todos los tiempos.

El Diego, además de contar con su nombre en el polideportivo, tendrá su propio monumento en el predio, del cual se sabe que estará hecho con una moderna tecnología.