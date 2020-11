Con la idea de que CFK quiere debilitar a Alberto Fernández, Carrió reformula JxC sin Macri

Lejos pero a la vez cerca. Sin cargo formal luego de su renuncia a su banca, pero atenta a todo lo que sucede en el Congreso. Elisa “Lilita” Carrió le dedicó las últimas semanas a diferentes diálogos con dirigentes de Juntos por el Cambio (JxC) a quienes le transmitió solamente una preocupación: el fuego amigo que cree que recibe el presidente Alberto Fernández.

Según le explicaron a BigBang diferentes dirigentes de su mesa chica, la líder de la Coalición Cívica hace semanas que ve en el oficialismo la intención de corroer la imagen y el poder del jefe de Estado. Sin pelos en la lengua sostiene que, a su entender, hay sectores del Frente de Todos que quieren debilitarlo, mientras que otros buscan ir más allá y ensayan “movimientos golpistas”, como ella misma lo define.

“Ella ve al Presidente débil y no tiene pensado contribuir a menoscabarlo”, le dijo a este medio uno de los funcionarios de su mesa chica que remarcó que, aun luego de su pedido a aceptar el dialogo con el Gobierno no hubo un cambio en la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a quien ella ve como la principal figura detrás de las intenciones de debilitar a Fernández.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

A principio de la semana, Lilita hizo público algo que ya venía anunciando puertas adentro en JxC de que había que darle los votos que le faltan al Gobierno en el Senado (cuatro votos) para que el pliego del juez federal Daniel Rafecas para ocupar el cargo de Procurador General de la Nación sea aprobado.

En la única red social que ella maneja personalmente, Twitter, publicó un hilo con los motivos detrás de su decisión que, según explicaron, tenía una doble intención. Por un lado la de intentar mostrarse dialoguista con el Gobierno en, según definió ella misma, “pos de la República” y de preservar los mecanismos actuales para la selección del Procurador General.

El segundo es el recuerdo de lo que sucedió en 2009 cuando, después de le derrota electoral en las elecciones de medio término del Gobierno kirchnerista, Fernández de Kirchner convocó a un dialogo a la oposición que nunca sucedió.

“Si te fijas lo que sucedió esta semana (por la negativa de la vicepresidenta a dejar de lado su intención de cambiar la ley con la que se selecciona al Procurador) tan errada no está Lilita”, agregó la misma fuente. En la sesión de ayer la bancada oficialista votó en contra de quitarle estado parlamentario a dos proyectos de la oposición que buscaban, entre otras cosas, modificar los dos tercios de los votos que se necesita para ese cargo.

Por fuera de su disputa histórica con Fernández de Kirchner, Carrió mantiene vínculos fluidos con algunos dirigentes de su espacio que conforman su mesa chica: los diputados nacionales Maximiliano Ferraro, Paula Oliveto y Juan Manuel López; el legislador porteño Facundo del Gaiso; el Auditor General de la Ciudad, Juan José Calandri; y la diputada provincial Maricel Etchecoin.

Con ellos habla casi todos los días, alguna vez de forma presencial, para definir postura, asesoramiento y recomendaciones en diferentes temas.

En varias de las charlas surgen algunas de las críticas por parte de otros de los miembros de JxC a las posturas o declaraciones de Lilita. Sin embargo ella, según reconstruyó BigBang, dio la orden precisa de que toda discusión se de con respeto pero procurando, sobre todas las cosas, “mantener la unidad de JxC”.

En esa lógica ya le adelantó algunos referentes de la Unión Cívica Radical (UCR) como también al ex presidente Mauricio Macri, con quien discutió en los últimos días por la necesidad de buscar acuerdos con el Gobierno y sobre quién además dijo que tienen que jubilarse, a la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que está dispuesta a participar de la campaña electoral del año que viene, pero que no le pidan ser candidata.

"No es algo que tenga definido. Les dijo que si tienen que dejar la salud por la campaña lo hace, pero no tiene ganas realmente. Considera de que su tiempo ya pasó. Pero sí lo tiene que hacer, porque lo necesita JxC lo va a hacer”, agregaron.

Esa postura se mantuvo ayer, aunque sin definiciones concreta, en el encuentro que mantuvo Lilita con Rodríguez Larreta, Vidal, Ferraro y Etchecoin en Exaltación de la Cruz. Allí, en una reunión que estuvo en agenda desde hace más de 10 días, se volvió a poner sobre la mesa la posibilidad de votar el pliego de Rafecas. “Más que nada se llegó a la decisión de dar una respuesta institucional a la debilidad que está mostrando el Gobierno”, explicó uno de los presentes.

Poco antes de ese encuentro hubo dos gestos de dos dirigentes de JxC que podrían remarcar lo que piensan Rodríguez Larreta y Vidal sobre el pliego de Rafecas. “Comparto la decisión de Carrió. A pesar de nuestas diferencias, que las hicimos públicas, si le sirve a los argentinos nosotros siempre tenemos vocación de diálogo”, afirmó en declaraciones a la prensa el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli.

“Siempre hemos estado y estamos dispuestos a dialogar. Somos una oposición constructiva y propusimos un acuerdo amplio y pluralista sobre los grandes objetivos nacionales apenas comenzó la pandemia”, agregó el diputado nacional y jefe de bloque del PRO, Cristian Ritondo.