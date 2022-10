Con la nuestra: cuántos hospitales, gasoductos y escuelas se podrían construir si los jueces pagaran Ganancias

El Presupuesto enviado por Sergio Massa al Congreso sufrió en los últimos días una serie de modificaciones, entre las que se destaca la incorporación del artículo con el que el Gobierno busca eliminar la exención al impuesto a las Ganancias para los jueces y todos los empleados del Poder Judicial. De a cuerdo a los cálculos detallados en el proyecto, el beneficio tributario tendrá en 2023 un costo fiscal de $237.850 millones, 0,16 puntos del PBI.

En caso de aprobarse el proyecto sin modificaciones, el Estado dispondría de una caja mayor a la proyectada que le permitiría, por ejemplo, financiar la construcción completa del Gasoducto Néstor Kirchner, entregar casi un millón y medio de notebooks a los estudiantes y construir 4.100 escuelas a lo largo y a lo ancho del país. Todo esto, claro, si el Poder Judicial no responde, tal y como lo hizo en 2017, con medidas cautelares que suspendan la eliminación de la exención impositiva a empleados, funcionarios y magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Cabe recordar que, de acuerdo a la legislación vigente, sólo los magistrados que asumieron después del primero de enero del 2017 pagan el impuesto; gracias a la Ley 27.364 sancionada en diciembre de 2016. Sin embargo, su implementación se vio frenada por la presentación de una serie de medidas cautelares y se estima que, al día de hoy, al menos 700 magistrados nacionales y federales siguen sin abonar el tributo.

Costo para el Estado del beneficio fiscal al Poder Judicial, año por año

2021: 55 mil millones de pesos.

2022: 129 mil millones de pesos.

2023: 237 mil millones de pesos.

Hospitales, kilómetros de ruta, escuelas, ambulancias y más

En octubre de este año, el Gobierno inauguró el nuevo Hospital Dr. Ramón Castillo en Neuquén. Se trata de un centro de diagnóstico, tratamiento, internación y rehabilitación de mediana complejidad y requirió una inversión de $1.116,8 millones de pesos.

En caso de avanzar el proyecto, se podrían construir 213 hospitales de similares características.

Tomando como referencia las últimas licitaciones aprobadas a nivel nacional, los $237.850 millones que podrían sumarse a las arcas estatales equivalen a:

4.100 nuevas escuelas, con capacidad para 300 alumnos cada una: educación garantizada para 1.230.000 chicos.

18.296 ambulancias equipadas con la última tecnología.

1.418.298 nuevas notebooks para el plan ConectAr.

5.285.555 de IFEs de 45 mil pesos: suficiente para que lo cobre toda la población de las provincias de Córdoba y Entre Ríos.

422 kilómetros de ruta: distancia equivalente a Córdoba Capital y Rosario.

La construcción del gasoducto Néstor Kirchner también permite tomar real dimensión de la cantidad de recursos que el Estado pierde año a año por el beneficio impositivo al Poder Judicial. De acuerdo a la licitación oficial, la construcción del primer tramo, que contempla la extensión de los 563 kilómetros entre Tratayén y Salliqueló, tendrá un costo equivalente a $220 millones de pesos.

En caso de disponer de "la caja", se podrían construir 608 km de gasoducto; 45 más que la obra total, que permitirá el autoabastecimiento energético, mejorar la competitividad de distintos sectores productivos y hasta exportar energía.

Sólo en el primer semestre de este año, el país importó US$ 6.609 millones de dólares en combustibles de acuerdo a los datos oficiales del Indec; una suba interanual del 189,7% producto de las esquirlas del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. La puesta en marcha del primer tramo del gasoducto permitirá un ahorro de entre US$ 1.300 millones y US$ 2.200 millones de importaciones sólo en 2023.

La respuesta de los judiciales: "Estamos en estado de alerta y movilización"

Julio Piumato, conductor de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), aseguró que se encuentran en estado de "alerta y movilización" en rechazo "a la propuesta de que los trabajadores de la actividad abonen el mal llamado Impuesto a las Ganancias".

"Es sorprendente que el peronismo vaya en contra de algunos trabajadores. Hoy tenemos un drama y la única solución es meterle la mano en el bolsillo a los trabajadores", disparó en diálogo con Radio Perfil.