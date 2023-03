Con la nuestra: el nuevo escape de Pepín Rodríguez Simón y la fuga que ya lleva más de 800 días

Luego de que C5N lo ubicará en la tranquilidad de Punta del Este, el expuesto operador macrista Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, prófugo de la Justicia argentina desde hace 820 días tras la denuncia de los dueños del Grupo Indalo, Cristóbal López y Fabián de Sousa, volvió a abandonar su casa de "La Barra" rumbo a un paradero desconocido.

Acusado de haber sido parte de la mesa judicial del ex presidente Mauricio Macri, el ex presidente del Comité de Compliance de YPF fue ubicado en los últimos días y registrado por una cámara oculta en la cual le preguntaban para qué lado había que ir para ir a Maldonado, en la puerta de la mansión "La Colorada" donde vivía el argentino.

Luego de eso, el periodista de la señal Juan Amorín se apostó en la casa del prófugo para hacer una guardia, y logró cruzarlo y hacerle algunas preguntas. "¿Fabián? ¿Qué tal? Juan Amorín de C5N, quería hacerle unas preguntas, ¿puede ser?", preguntó antes de que el prófugo conteste con un simple "no comments".

Minutos después volvió a tener otro cruce, mientras Simón cerraba el portón de su domicilio uruguayo. "Fabián, son sólo unos minutos. Con mucho respeto", intentó nuevamente Amorín. La respuesta del prófugo todavía no llegaría, pero sí tendría un gesto claro: comenzaría a sacar su teléfono celular para filmarlo.

"Puede filmarme tranquilamente", le explicó el periodista. "Vos a mí te pediría que no me filmes", contestó Pepín, en la oración más larga que daría durante el cruce. "Pero estoy en la vía pública. Quiero hacerle unas preguntas porque la Justicia argentina tiene mucho también que preguntarle. ¿Por qué sigue prófugo? Estoy preguntando con mucho respeto, eh. ¿Por qué a otros periodistas sí y a nosotros no?", continuó Amorín.

Ahora, tras la exposición pública de su paradero, otra vez volvió a fugarse el acusado por los dos empresarios de medios de haber presionado al Grupo Indalo para lograr que tenga una línea editorial afín al macrismo -con amenazas de ahogos financieros incluidos-, además de haberle quitado la concesión vial de la autopista Ezeiza-Cañuelas, y de prohibirle la moratoria en la AFIP a la empresa Oil Combustibles que también era de Indalo.

El gobierno uruguayo encabezado por el presidente Luis Lacalle Pou también tiene un grado de responsabilidad en el amparo de una persona buscada por la ley de su vecino país. Sin embargo, la Corte Suprema de Uruguay todavía debe definir sobre los pedidos de asilo político que solicitó el legislador del Parlasur y que fueron rechazados en todas las instancias judiciales previas, y del pedido de extradición vigente que pesa sobre el operador.

La medida fue solicitada por la jueza federal María Servini, quien lo declaró como rebelde en 2021 tras que Simón no se presente a la indagatoria que había convocado, por lo que decidió disponer la inhibición general de sus bienes y congelar todos sus registros bancarios.

Según la investigación que pesa sobre la cabeza del prófugo, Pepín cobró miles de dólares por los honorarios de YPF debido a "gestiones de intermediación y asesoramiento" que realizó en la empresa, las cuales no son más ni menos que las ventas a "precio vil" de los activos que la petrolera Oil -del Grupo Indalo- que fueron rematados.