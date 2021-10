Con la salud, no: Quirós le puso los puntos al discurso "antivacunas" de Javier Milei

Después de que Javier Milei revelara en el debate de los candidatos porteños que no se vacunó contra el Covid-19, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, salió al cruce del aspirante a legislador nacional e interpeló con datos científicos el discurso "anti vacunas" que expuso al aire, desde la señal TN.

"No todas las vacunas están bien probadas", sostuvo Milei durante el debate. "Esa afirmación es verdaderamente errónea. Dividiría mi respuesta en dos partes. Por un lado, no es importante mi impresión sino la de los ciudadanos, que en base a ella decidirán a qué candidato apoyarán con el voto. Yo diría que la gente ha tenido la oportunidad de escuchar una amplia gama de datos y opiniones", sostuvo el funcionario porteño.

Luego, Quirós sumó argumentaciones científicas para exponer la falacia del economista: "Desde el punto de vista sanitario, esa afirmación es verdaderamente errónea. Es bastante evidente y hay publicaciones en las grandes revistas científicas del mundo, no solamente de la Fase 3, sino que hay una enorme cantidad de lo que se llama 'trabajos en el terreno o en el mundo real', que evalúan la eficacia de las vacunas. Se llaman estudios de efectividad y las evidencias con todas las vacunas que están en la Argentina y otras son contundentes, no solamente con las variantes originales del virus, sino con las que vinieron posteriormente".

El funcionario habló además de los datos obtenidos por los estudios que llevó adelante el Gobierno de la Ciudad: "Se evaluó la experiencia de las primeras 800 mil personas vacunadas en el distrito y desmotramos con total claridad que quienes contaban con el esquema completo de Spuntik V, AstraZeneca y Sinopharm descendieron su riesgo de tener una enfermedad grave y mortal en más del noventa por ciento. Esto es lo que se ha visto en Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos, en Dinamarca, en España, en Italia y en todos los países que han publicado este tipo de experiencias".

"De esta manera, hay dos conceptos que quiero marcar bien: una cosa es la opinión, que es heterogénea y cada ciudadano tuvo la oportunidad de formar la suya, y otra la cuestión sanitaria. Allí hay que ser muy claros. La información actual es contundente y el descenso del riesgo individual, enorme".

¿Qué dijo Milei sobre las vacunas durante el debate?

Después de revelar que no se había inoculado, Milei fue duramente criticado por los otros candidatos que participaron del mismo: Leandro Santoro, del Frente de Todos, y Myriam Bregman, del Frente de Izquierda y los Trabajadores-Unidad.

"Leandro, vos debés tener algún problema de que no podés llevar una vida libre, pero yo hago renta-riesgo. Yo antes de ir a un lugar me hisopo 48 horas antes y el mismo día también. Siempre uso barbijo, pero hago una evaluación de renta-riesgo, porque yo no soy un grupo de riesgo", intentó explicar el candidato.

Luego, apeló a la cláusula de indemnidad de los contratos firmados con los laboratorios: "¿Y sabés qué? Por algo piden cláusula de indemnidad, porque no están todas las vacunas bien aprobadas. Mis padres eran grupo de riesgo y sí los hice vacunar, porque si se contagiaban se morían".