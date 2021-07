"Con lo de tu marido, no sos buena candidata": la verdad detrás del salto de Píparo al bando Espert

La diputada provincial por Juntos por el Cambio, Carolina Píparo, anunció ayer que abandonó ese espacio para buscar renovar su banca pero por el sello que tienen como principal candidato al economista José Luis Espert. Mediante una foto en las redes sociales junto al pre candidato a diputado nacional, Píparo comunicó los motivos de su alejamiento de la coalición opositora

"Voy a ser precandidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, acompañando a José Luis Espert en la fórmula", posteó Píparo en su cuenta de Twitter y compartió una foto suya junto al economista sentados en el pasto. Píparo dimitió a su cargo de funcionaria en el municipio de La Plata: "Hola a todos, acabo de mandarle mi renuncia indeclinable a Julio (Garro, el intendente). El equipo queda a disposición y cada uno de ustedes sabe del compromiso de los integrantes de la secretaría. Lo mejor en este 2021 para todos, estamos en contacto. Cariños!", dijo.

En un hilo de tuits explicó que Espert "propuso una gran PASO de toda la oposición y eso no prosperó. No acuerdo con la idea de que un puñado de dirigentes sean los que determinen quién está en la lista y quién no", en un mensaje al PRO.

Píparo ingresó a la política en las filas del PRO pero ahora quedó marginada de esa estructura. La dirigente quedó en medio de una complicada situación cuando su marido atropelló con su auto a un joven presumiendo que era un ladrón. "Me asustan la imposición, la resignación y la falta de voces distintas representando a los bonaerenses, pero nunca me asustaron los desafíos", destacó.

Píparo es diputada provincial de JxC y era titular de la Secretaria de Asistencia a la Víctima y Políticas de Género de La Plata. Años atrás perdió un bebé tras ser atacada por un motochorro en una salidera bancaria.

Espert armó un frente electoral de centroderecha conformado por la Ucedé y los partidos Demócrata, Autonomista, Republicanos Unidos (PBA), Dignidad Popular, Encuentro Plural Alternativo, Alternativa Libre y Movimiento Libertario Republicano.

Sin embargo hacia tiempo que la diputada provincial estaba en el centro de la escena como consecuencia de la causa que enfrenta su marido, Juan Ignacio Buzzali, al haber atropellado a dos jóvenes para luego mentir, de acuerdo a lo que dijo la Fiscalía en el caso en la elevación a juicio, aludiendo de que eran los mismos que había intentado robarle minutos atrás.

Ese episodio, según consta en las encuestas que manejan en Juntos por el Cambio, hizo mella a su imagen en la ciudad de La Plata lo que la convertía en una mala candidata para los comicios legislativos. Eso fue lo que intentaron explicarle desde la conducción provincial en reiteradas ocasiones, pero no hubo caso.

Junto a eso, Píparo desde hacia tiempo que desafiaba la autoridad del jefe comunal de la capital provincial, Julio Garro, ya que se veía como alguien que podía sucederlo en el cargo en el 2023 cuando venza su segundo mandato y no pueda, porque así lo estipula la ley, presentarse a una nueva elección.

“No era del riñón de Garro, no respondía a él y no iba a pedirla para que este en la lista para renovar”, remarcó una fuente al tanto de las negociaciones. “Hay personas de la gestión que estaban esperando la chance de estar en la nómina, ¿los iban a dejar afuera por ella?”, agregó la misma fuente.

Esta situación generó que la propia Píparo decida tender puentes por fuera de Juntos por el Cambio.