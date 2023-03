“Con los narcos estoy a la derecha de la derecha”: Scioli se recargó y refuerza su precandidatura

Desde Mendoza y con una postura más clara que el agua, Daniel Scioli volvió a confirmar su precandidatura como presidente de la Nación. En una cargada entrevista con Argenzuela, el embajador se jugó un pleno de cara a la interna del Frente de Todos al blanquear su posición con respecto a la guerra contra el narcotráfico, recordó las políticas empleadas por Lula da Silva pese a las críticas y reconoció que en las elecciones del 2015 la "interna peronista" lo desgastó.

"Tengo claro lo que hay que hacer", anticipó Scioli, al tiempo que sumó: "Hay que diferenciar a un adicto, que es un tema de salud pública; de un narcotraficante, que es el peor criminal. Los verdaderos mercaderes y como tal hay que tratarlos. Ya que muchas veces hablamos de Lula, cuando lo cuestionaron (por su política contra los narcos) él respondió: '¿Qué quieren? ¿Que les tire con pétalos de rosas? Miren lo que están haciendo'. Y les tiró con todo, con fusiles... con los narcos estoy a la derecha de la derecha".

"Hoy me he vuelto cada vez más pragmático y tengo más tiempo para escuchar a la gente. El más humilde de los trabajadores lo que nos está pidiendo (con los narcos) es el mayor rigor y la mayor firmeza".

"Después podemos tener una visión preventiva, que viene de la mano de la inclusión social. Pero en este caso, las cosas han llegado a un límite tal en el si que estos delincuentes están dispuestos a hacer las cosas que están haciendo, bueno la respuesta tiene que ser furibunda".

"Hay que hacer un trabajo para individualizarlos en Rosario y darles con todo".

"Hay que darles con todo. Dentro del ámbito de la Constitución hay que ir a buscarlos uno por uno a fondo. Que sientan ellos el miedo, no la sociedad. ¿Con miedo nos van a doblegar? Ni locos".

Atento a la reacción de los periodistas del ciclo, Scioli explicó: "En esto y en otras cosas estoy siendo más claro que nunca. Es coherente con lo que he sostenido siempre. Las modalidades de estas organizaciones van cambiando y el Estado tiene que adaptarse".

"Creo también en las políticas de inclusión. Creo en la educación como la gran herramienta transformadora, creo en el deporte para descomprimir situaciones de violencia. Pero acá estamos hablando de otra cosa", anticipó, atento a las posibles críticas internas en torno a su posición.

A diferencia de Patricia Bullrich, quien sostuvo que en caso de ser electa convocaría a las fuerzas nacionales de seguridad para combatir al narcotráfico, el ex vicepresidente se desmarcó: "Antes de llegar a ese extremo, hay que acudir a todo lo que son las herramientas como las fuerzas provinciales, federales y la inteligencia criminal para llegar a los responsables. No son tantos. El otro día el intendente me dijo que eran algo así como ciento y pico de individuos".

"La gente quiere que le hablemos de su futuro, de sus problemas. Cómo logramos que su salario le rinda, por ejemplo. Esas tres 'i' que son: inflación, inseguridad e incertidumbre. Aquí hay dos caminos: un shock de ajuste o un shock productivo. Hay que traer inversiones, incertivar la repatriación de capitales. No tenemos un problema estructural de dólares, es coyuntural", sumó.

"Brasil me permitió crecer desde otro lugar, hacer autocrítica, autoexigirme; entender lo que hoy se debate en el mundo, los ministerios del futuro, las energías renovables; lo que significa la economía del conocimiento. Esa es hoy en día mi agenda y mi pasión"

"Quiero que mis ideas queden clarar y no quede ninguna duda. Ante la duda, no dudo. Cuando muchos me preguntaban qué iba a hacer, la respuesta fue: sentido común, acá estoy", remarcó en clara alusión a las críticas que recibió por su posición "moderada" en el marco de la interna peronista durante las elecciones del 2015.

"¿Qué diferencia hay entre el Scioli del 2015 y este?", indagó el conductor del ciclo, Jorge Rial. "Obviamente, al no tener la presión del día a día de gobernar la provincia de Buenos Aires, al haber transcurrido siete años con una apertura y una actualización de mi cabeza; con tiempo para estudiar y aprender. En la vida tenés dos caminos: o te resignás o aprendés".

Scioli recordó el debate que mantuvo con su entonces rival, Mauricio Macri; el mismo en el que anticipó punto por punto cuál era la verdadera agenda del candidato de Juntos por el Cambio. "Ya no voy a decir qué es lo que ellos van a hacer, como alerté con Macri y después se dio todo lo que dije. Esta vez, si tengo la oportunidad, no quiero tener la razón, quiero mostrar cuál es la solución".

"Te noto sin la presión de la interna del peronismo, como la viviste en el 2015", señaló el conductor. Y Scioli, por primera vez, reconoció: "Es verdad, de eso también se aprende".