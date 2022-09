Con un documento, el himno y cánticos contra Clarín: así terminó la marcha en "defensa de la democracia"

La marcha en "defensa de la democracia" y en repudio al atentado sufrido anoche por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner finalizó con la lectura de un documento titulado "El odio, afuera" y con Himno Nacional Argentino. El escrito fue leído por la actriz y titular de la Asociación Argentina de Actores, Alejandra Darín, desde un escenario montado en la Plaza de Mayo, rodeado por miles de personas y ante la atenta mirada de dirigentes sociales, referentes de los Derechos Humanos, sindicalistas y políticos de turno. "Nadie que defienda la República puede permanecer en silencio o anteponer sus diferencias ideológicas al repudio unánime que esta acción depara", afirmaron.

A la par de la lectura, los presentes pronunciaban algunas canciones en apoyo a la vicepresidenta y en repudio a medios como Clarín. "Tomala a vos, damela a mi, el que no salta es de Clarín" o "Che gorila, no te lo decimos más, si la tocan a Cristina, qué quilombo se va a armar", fueron algunas de las tonadas que se escucharon en cada pausa hecha por Darín. "No hay manera de relativizar ni minimizar un intento de magnicidio. La solidaridad y el repudio de dirigentes de toda América Latina, de los EEUU, de Europa y del Papa Francisco, muestran que el mundo comprende cabalmente la gravedad de lo ocurrido", agregó la titular de la Asociación Argentina de Actores.

Y sumó: "En el mismo sentido se expresó el movimiento obrero organizado, entidades empresarias, comunidades religiosas, asociaciones deportivas y demás organizaciones intermedias del país. También gran parte de la dirigencia política nacional, a quienes agradecemos que comprendan que la convivencia democrática debe prevalecer sobre cualquier desacuerdo político. El ´límite´, del que hemos oído hablar mucho en las últimas horas, no se cruzó ayer. Si no queremos que la intolerancia y la violencia política arrasen con el consenso democrático que hemos construido desde 1983 a la fecha, debemos contextualizar lo ocurrido anoche contra la vicepresidenta Cristina Kirchner".

De acuerdo con el documento, "desde hace varios años, un sector minúsculo de la dirigencia política y de sus medios partidarios, viene repitiendo un discurso de odio, de negación del otro, de estigmatización, de criminalización de cualquier dirigente popular o afín al peronismo, y aún de cualquier simpatizante". "Todos hemos visto movilizaciones donde se pasearon por las plazas más importantes de la Capital Federal bolsas mortuorias, ataúdes o guillotinas. No es inocente ni gratuita la legitimación de discursos extremos, de llamados a la agresión, de planteos que niegan legitimidad democrática del adversario político", advirtió Darín.

Además, sostuvo que "nadie es individualmente responsable" por las acciones de otros, aunque aclaró que quienes "cedieron minutos de aire a los discursos de odio deberán reflexionar sobre cómo han colaborado para que lleguemos hasta esta situación". "La vida democrática es incompatible con el accionar de minorías violentas que pretenden llevar de las narices al resto de la sociedad, u obligar a determinada dirigencia a tomar posiciones cada vez más sectarias con tal de contentar a esa supuesta clientela electoral. La convivencia en el marco de un orden democrático también es el umbral de las condiciones necesarias para el desarrollo de nuestros hijos y nuestras hijas", manifestó.

Y cerró: "El daño que producen las acciones y las palabras violentas en las mentes de niños y niñas es una condena para el futuro de la Argentina. El pueblo argentino está conmovido, impactado por lo ocurrido, incluyendo a millones que no simpatizan con Cristina ni con el peronismo. En honor a todos nuestros compatriotas es que hacemos este llamamiento a la unidad nacional pero no a cualquier precio: el odio afuera".

Con el lema "Con la bandera a defender la democracia", las organizaciones llegaron a la Plaza de Mayo después de congregarse desde las 12 en la Avenida de Mayo y 9 de Julio, luego de que el presidente Alberto Fernández decretara una jornada de feriado nacional. La avenida de Mayo y las diagonales Sur y Norte, que desembocan en la Plaza, donde se armó el escenario frente a la Casa Rosada. también se vieron colmadas.

Con banderas argentinas y consignas en defensa de la democracia se veían diferentes carteles de organizaciones políticas, gremiales y sociales, jóvenes y familias con niños. De hecho, los presentes cantaban la marcha peronista y en los carteles se leían consignas como: "Siempre con Cristina", "Nunca Más", "Son responsables del odio que generan", "La democracia es nuestra y se defiende" y "Acá no se rinde nadie".

Los manifestantes llegaron desde diferentes puntos de la provincia de Buenos Aires al mediodía a la Plaza. Algunos lo hicieron en autos particulares, otros en colectivos y los restantes en las líneas del subte que desembocan en la zona como la Línea A y B, donde se podía escuchar la marcha peronista en cada uno de los vagones. Recién a las 16 se sumaron algunos de los integrantes del Gabinete nacional.

Cabe destacar que varios habían estado reunidos durante la mañana en la Casa de Gobierno encabezado por el presidente Alberto Fernández. "El gabinete participará de la movilización ciudadana en Plaza de Mayo e invita a todos los argentinos y argentinas a expresarse con banderas argentinas, en defensa de la democracia y en solidaridad con la Vicepresidenta", se había informado tras la reunión de gabinete.

En la misma se analizó el "estado de conmoción social derivado" del intento de asesinato de la vicepresidenta. El Partido Justicialista había llamado a marchar a la Plaza de Mayo y en las plazas de todo el país, "en solidaridad con Cristina y en defensa de la vida y de la democracia", mientras que desde el Frente Renovador, el ministro de Economía, Sergio Massa, convocó desde su cuenta de la red social Twitter a marchar desde las 16 "en defensa de la democracia".