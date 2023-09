Con un dólar gigante y una motosierra, Milei le declaró la guerra a La Cámpora: "No tendrán dónde esconderse"

Ya lo había hecho en La Matanza, ahora lo hizo en La Plata: al mejor estilo tradicional de la “casta política” Javier Milei llamó a una caravana en la ciudad de las diagonales que tuvo a las principales referentes del espacio de La Liberta Avanza y a un billete de dólar gigantesco. Bombita: al final del acto ese billetón apareció destruido.

Al candidato a Presidente lo acompañó su hermana, Karina Milei, que estuvo presente en toda la caravana con mirada seria y paranoica, rasgos comunes en su rostro. La que también tuvo su lugar fue Carolina Píparo, que alguna vez había pedido detener "la ocupación de tierras, priorizar la lucha contra el narcotráfico y asegurar el libre tránsito en todo el territorio” y ahora dijo que quiere “dejar atrás este sistema corrupto que nos trajo hasta acá”.

Karina mostró sus peores expresiones cuando vio sacar a su hermano -con quien tiene una relación casi de ósmosis, es ella la que maneja la campaña- una motosierra en medio del público. Este gesto se volvió viral desde el momento en el que el candidato a presidente por La Libertad Avanza dijo que si llegara a Presidente pondría en marcha el “plan motosierra" para achicar el Estado.

Al grito del clásico “que se vayan todos” y del no tan clásico “la casta tiene miedo”, algunas personas se apencaron en el auto en el que iba subido Milei. Incluso, algunos se animaron a sacarse selfies con el candidato, otros pidieron autógrafos y la gran mayoría de los militantes presentes se esforzó para tener su anhelada foto con el líder de La Libertad Avanza.

Carolina Píparo, a quien no suelen dar tanto lugar en las alocuciones públicas, esta vez reforzó el discurso de su jefe político y al calor del contexto dijo que la solución no es otra que la “mano dura”: “La provincia de Buenos Aires vive todos los días la misma historia: los delincuentes actúan con total impunidad porque no hay decisión política para terminar con la inseguridad”, dijo.

Además, usó políticamente los casos de asesinato que conmovieron al país cometidos en Lanús y en La Plata: “Hace dos días sucedió en La Tablada, pasó con Morena en Lanús, con una jubilada en La Plata, violentada por menores. Los bonaerenses no pueden más”, dijo efusiva en su discurso Píparo.

Del otro lado Milei le colgó los laureles por su triunfo electoral: “Píparo fue la dirigente opositora más votada en las PASO”, dijo y no se quedó ahí, al parecer los libertarios le declararon la guerra abiertamente a los camporistas: “Tiene chances reales de derrotar a La Cámpora. Si les ganamos los camporistas, no tendrán dónde esconderse porque ya perdieron hasta en Santa Cruz”, expresó efusivamente.

Al mejor estilo de Patricia Bullrich que también está ensañada con lo que representa el kirchnerismo, dijo: “El kirchnerismo es la representación más burda de la casta. Confío en que en octubre les ganemos en nación y provincia, y terminemos con uno de los ciclos más nefastos de la historia argentina”, comentó.

Las esperanzas de Píparo están puestas al 100% en el libertario y eso se nota: “Milei vino a cambiar la agenda argentina para siempre. Hoy encabeza un gran equipo con infinitas capacidades para gobernar el país”, expresó.

Atinó a decir también que La Libertad Avanza es el “único” partido político con “propuestas concretas”. Claro que respondió a los laureles de Milei: “Para mí es un honor acompañarlo y defender el proyecto en la provincia de Buenos Aires. Estamos frente a una enorme oportunidad que es dejar atrás este sistema corrupto que nos trajo hasta acá” y resaltó orgullosa: “Esa oportunidad es Javier”.

Todo depende de los ojos con que se miran

Es la afirmación más certera para el caso de Milei en sus actos con referentes de La Libertad Avanza. En redes sociales, espacio que manejan de manera espectacular los libertarios, se veía alrededor de Milei un “centenar” de personas vitoreándolo y pidiéndole una foto.

Sin embargo, X (ex Twitter) hizo su magia. Algunos libertarios subieron fotos y videos de la situación real en cuanto a convocatoria de gente en el acto se refiere: "Irrisoria", dijeron algunos. Desde una mirada más amplia, la gente que se apostó a la caravana de Milei no llegaba ni a una cuadra ¡Compruébelo usted mismo, mire el video!

La dolarización de Milei: más falsa que su billete gigante

El discurso de quemar el Banco Central pero sobre todo el de dolarizar le sirvió mucho a Milei para poder ganar protagonismo en la televisión argentina. Pero tal vez el libertario no pensó nunca cómo podría hacerlo realidad.

De hecho, en las últimas semanas y tras haber ganado las PASO, sus asesores económicos advirtieron que el plan de la dolarización no podría llevarse a cabo porque a Argentina le faltan justamente eso: las divisas. Hubo un apriete en el discurso del libertario que empezó a virar al de “competencia entre monedas”. Y, aunque no resista archivo, Milei sigue sosteniendo que “hace siete años” habla de ese concepto y no de dolarización.

¿Es posible dolarizar en Argentina?

Más de 170 economistas a los largo y ancho del país observaron que la dolarización “es muy difícilmente reversible por sus elevados costos de salida, aun cuando haya razones macroeconómicas bien fundadas para su abandono en determinado momento” y advirtieron en un documento firmado por todos que: “Las propuestas existentes para reparar esta escasez de divisas suponen incrementos absurdos de la deuda pública que comprometerían aún más la percepción de insostenibilidad de las finanzas gubernamentales. La única alternativa, entonces, sería dolarizar a un tipo de cambio tan elevado que provocaría una espiralización adicional de la inflación como consecuencia del colapso de la demanda real de dinero que presumiblemente gatillaría el solo anuncio de avanzar en esa dirección. Provocar un estallido (híper) inflacionario no parece un comienzo muy auspicioso para estabilizar la economía”.

A este escrito, Milei respondió con un pasaje bíblico “1 Macabeos 3:19” (“En una batalla, la victoria no depende del número de los soldados, sino de la fuerza que Dios da”) y vociferó en redes: “170 economistas fracasados que han sido derrotados tanto en las aulas como en los hechos en la lucha contra la inflación vienen a condenar una solución a la estafa monetaria”.