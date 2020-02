Confirmado: de cuánto es el aumento para los jubilados, la AUH y cuáles son los 170 medicamentos gratuitos para el PAMI

"Cuando sepan de cuánto será el aumento de los jubilados van a ver que será superior al que habrían recibido si se mantenía la fórmula del viejo gobierno", prometió días atrás Alberto Fernández. En efecto, el Gobierno finalmente anunció los aumentos que recibirán las jubilaciones mínimas, las asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo: será del 13 por ciento, por encima del 11.56 que habrían recibido de mantenerse la vieja fórmula de movilidad jubilatoria aprobada en 2017. Además, habrá 170 medicamentos gratuitos para todos los afiliados del PAMI.

El incremento que recibirán los jubilados para el segundo semestre del 2020 será del 2.3 por ciento, con una suma fija de $1500.

La medida aplica para el 86.8 por ciento de los beneficiarios del sistema de seguridad social que cobran la misma: es decir, 13.6 millones de personas.

"Es un orgullo y una satisfacción poder hacer este anuncio porque había mucha suspicacia cuando se suspendió la movilidad jubilatoria. Lo real y concreto, es que hoy podemos decir que se ha dispuesto, a través de un decreto que será aprobado la semana que viene, que haya un aumento del 13 por ciento. De esta manera, el total de beneficiados que superan a la fórmula derogada es del 86.8 por ciento", sostuvo Alejandro Vanoli, titular de la Anses.

Alberto Fernández participó del anuncio. "Es un día formidable, no nos olvidamos de los jubilados. El compromiso es con lo que menos tienen. Me cansé de leer que habíamos congelado las jubilaciones y es evidente que no", señaló.

En tanto, Luana Volnovich, titular del PAMI, explicó cómo funcionará la entrega de los medicamentos gratuitos. "Son los medicamentos esenciales y necesarios para cuidar la salud de los adultos mayores. Tiene una lógica no presupuestaria, como ocurrió en los últimos años, sino en cuidado de la salud. Los jubilados tenían que elegir entre comprar los medicamentos o pagar la luz".

“La inversión de $30.000 millones financiado con recursos propios del PAMI”, cerró la funcionaria, al tiempo que especificó que el listado de los 170 medicamentos se realizó en base a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Confederación de Médicos de la Argentina.