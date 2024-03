Confirman el procesamiento de Jorge "Corcho" Rodríguez por lavado de dinero: la turbia trama del "helicóptero-gate"

La Cámara Federal confirmó finalmente el procesamiento del empresario Jorge "Corcho" Rodríguez, acusado de lavado de dinero relacionado con la compra de un helicóptero por 1.415.000 dólares. Esta adquisición involucra, supuestamente, fondos originados de un depósito para el pago de sobornos a los funcionarios que debían aprobar contratos de la constructora brasileña Odebrecht para edificar obras de AySA.

La ratificación de la sentencia llegó de la mano de los jueces Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, mientras que su colega Mariano Llorens disintió y remarcó en sus consideraciones que se debía seguir investigando la operación, abogando por la falta de mérito de los acusados en esta causa. Por su parte, el mismo Rodríguez niega las acusaciones y sostiene que el dinero usado para la compra del helicóptero era lícito.

El helicóptero de caracteristicas similares al que se anuncia en la causa.

Su defensa sostiene además que no hubo operaciones irregulares, ni fondos provenientes de cohecho a funcionarios públicos y por este motivo alegaron que la Cámara no tuvo en cuenta estos puntos al resolver.

"No existió lavado de dinero, que el origen del dinero usado para la compra era lícito, que las sumas se encontraban en el mercado financiero y que no hubo operaciones irregulares, ni los fondos provenían de cohecho a funcionarios públicos", dijeron allegados al empresario y ex pareja de Susana Giménez, consultados por la causa por el diario La Nación.

La acusación se basa en que Rodríguez enfrenta una causa por intermediar en el pago de coimas de Odebrecht para funcionarios del Ministerio de Planificación. Según la fiscalía, el empresario argentino habría intermediado entre la empresa brasileña y funcionarios, canalizando pagos indebidos a través de sociedades controladas por él mismo.

"Se logró acreditar que Jorge Ernesto Rodríguez habría intermediado entre la firma Odebrecht, junto a sus socias locales, y funcionarios del entonces Ministerio de Planificación Federal, canalizando los pagos indebidos de esas empresas, a través de la sociedad uruguaya Sabrimol Trading. Firma esta que, al igual que Latin Financial y Capital Investment Enterprises, eran controladas por el primero a través de sus personas de confianza, Carlos Dentone Loinaz, Martín Molinolo Menafra y Osvaldo Gandini", expresa la Cámara en su escrito.

Los jueces Bruglia, Bertuzzi y Llorens

La operación realizada en el año 2012 consistió en la compra financiada supuestamente con prestamos obtenidos por Latin Financiar LP, aunque la defensa del empresario alegó que la Justicia argentina es absolutamente incompetente para este caso, ya que la transacción tuvo lugar en Uruguay y el dinero incluso estaba bancarizado.

Además, los abogados de Rodríguez señalaron la existencia de un informe de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), que confirma la trazabilidad de las operaciones de las aeronaves por parte de Helicopter Corporation SA y que entonces está acreditado que toda transacción se hizo de forma legal. Este elemento pretende ir como un objeto de recurso en contra de la decisión de los jueces.