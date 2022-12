Conflicto por la coparticipación: un grupo de empresarios pidió respetar el fallo de la Corte

Desde la organización empresarial emitieron un comunicado en el cual dejaron explicita su postura frente al fallo que indicó la justicia con respecto a la coparticipación que dictó el presidente Alberto Fernández en el cual planteó quitarle parte de la suma de dinero que ingresa a la Ciudad de Buenos Aires.

Esto lo había obtenido Horacio Rodríguez Larreta en el periodo en el que Mauricio Macri fue presidente del país. “Nunca me voy a olvidar cuando a las 7 y 29 recibí un WhatsApp del Presidente contándome del recorte que anunció un minuto después. No podía creer que el Gobierno Nacional estuviera perjudicando a propósito a un distrito porque no vota como a ellos les gustaría o porque en la pandemia tomábamos decisiones diferentes”, aseguró el jefe de Gobierno en ese entonces.

Por su parte, desde Foro de Convergencia Empresarial afirmaron que para ellos “El lugar central que le asigna la Constitución Nacional a la Corte Suprema es el de último intérprete de su contenido. Quien ocupa el más alto cargo del Poder Ejecutivo, y que, al asumirlo, ha jurado observar y hacer observar esa Constitución, debería mostrar una conducta ejemplar y acatar las decisiones del más alto tribunal. No hacerlo genera un grado inusitado de confusión e incertidumbre, de gravísimas y negativas implicancias tanto en lo económico como en lo social”.

No obstante a esto, le exigieron al Poder Ejecutivo que reconsidere dicho decreto con motivos de evitar consecuencias. “Es por tal motivo que instamos al Poder Ejecutivo a reconsiderar su postura a fin de evitar la configuración de una situación que, más allá de sus imprevisibles consecuencias institucionales, afecta gravemente la confianza en el país que requieren las inversiones que tanto se necesitan”, concluyeron.

Con la misma postura, el foro empresario IDEA, expresó que para ellos el pilar fundamental para que se mantenga la democracia es el respeto a los fallos de la justicia. “El respeto absoluto a los fallos de la justicia es un pilar de la democracia y, por lo tanto, de la estabilidad en las reglas de juego que es imprescindible para que aumente la inversión privada y con ello el empleo”.

Por este motivo, consideran que en dicha tratativa no se respeta lo mencionado anteriormente. “El anuncio del Poder Ejecutivo que implica el no acatamiento del reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es de una inusitada gravedad institucional y un peligroso precedente para que otros actores decidan cumplir solo con aquellas decisiones de la justicia que les son favorables”. Por último agregaron: “En democracia hay que cumplir este y todos los fallos de la Corte Suprema, que ahora se ha vuelto a ver obligada a intervenir en cuestiones de coparticipación federal ya que el Congreso nunca ha sancionado una nueva ley de coparticipación conforme lo manda la Reforma Constitucional de 1994”.

Cabe destacar que Larreta también habló y emitió su postura frente a esto en el transcurso de hoy, y menciono que para él Alberto Fernández atentó contra la democracia. “Este fallo refuerza el federalismo. La división de poderes y la institucionalidad frenaron un ataque directo de la Nación a la Ciudad, que es autónoma como todas las provincias. Y hago una aclaración importante que el fallo explícitamente señala: esto no afecta en lo más mínimo a ninguna provincia. El Presidente decidió atentar contra el estado derecho y la democracia".