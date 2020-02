Conmoción en el Estado: denuncian a ex funcionaria de Marcos Peña por robarse ocho discos rígidos con todos los actos de Gobierno

Una ex funcionaria de la administración de Mauricio Macri fue denunciada por haberse llevado a su casa ocho discos rígidos en donde se contenía todo el material original de los diferentes actos de Gobierno que realizó la gestión de Cambiemos. La noticia, revelada por el diario Clarín, tiene como protagonista a la ex directora nacional de Producción y Seguimiento de Proyectos, Sophia Feroce, que desde diciembre de 2015 le respondía de forma directa al ex jefe de Gabinete, Marcos Peña.

El propio Secretario de Comunicación y Prensa, Juan Pablo Biondi, tuvo que avanzar con una denuncia en la comisaría de la zona ante la falta de respuestas de la ex funcionaria macrista para que devuelva los ocho discos rígidos. Cerca de él se preguntan qué habría en ellos que motivaron que se los lleve.

Sin embargo las dudas podrían ser aún mayores: es que, según pudo saber BigBang, en las semanas posteriores a la victoria electoral del Frente de Todos en la Casa Rosada se borraron los discos duros de varias de las computadoras. La información fue confirmada tanto por fuentes de la administración de Cambiemos como la actual.

Feroce, en diálogo con Clarín, manifestó que no tenía ni idea si los tenía o no en su poder, que se encontraba de vacaciones, que se fijaría cuando vuelva y que “todo está subido a Youtube”. En total serían entre 24 y 48 gygas de información multimedia. Cerca de Peña sostienen que la investigación es una “devolución de gentilezas¨ al recorte de horas extras y baja de los salarios de todo ese departamento que se realizó durante la administración pasada.

Ese tipo de prácticas, incluso, son las mismas que en su momento denunció Cambiemos cuando Macri asumió la presidencia. En ese momento incluso en los diferentes ministerios se habían tomado “la molestia¨ de cambiar todas las computadoras de los funcionarios jerárquicos de lugar. Por ejemplo las del área de Comercio Exterior de Producción estaban en Desarrollo Social.