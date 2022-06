Contemos tode: de cuántos millones fue el ajuste educativo en la Ciudad

"El PRO bajó el presupuesto en educación en un 14 por ciento. El uso del lenguaje inclusivo no va a lo importante, que es la tragedia educativa que se está viviendo". Con esa frase, Facundo Manes le declaró la guerra interna a Horacio Rodríguez Larreta y abrió el debate entorno al desfinanciamiento en territorio porteño y a las verdaderas causas del retroceso en materia educativa en la Ciudad. Los números del ajuste real y la avanzada radical.

"Lo que tenemos que discutir es que en el país es un desastre la educación, pero la Ciudad no es excepción: se bajó el presupuesto educativo en los catorce años de gestión del PRO", advirtió el diputado, al tiempo que condimentó con chicanas políticas su análisis: "El uso del lenguaje inclusivo es un debate que no va a lo importante. No creo que prohibir sea la mejor manera de educar. El Gobierno de la Ciudad no instala con la idea de abrir un debate político. Estos son los fulbitos para la tribuna y la verdad es que el problema de la Argentina es la calidad educativa".

La respuesta del larretismo no se hizo esperar. Fue la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, quien salió al cruce de desestimó la denuncia de ajuste realizada por Manes: "No sólo no cayó el presupuesto, sino que en términos reales subió 12 puntos. Hoy el presupuesto de Educación dentro de la torta es el pedazo más grande: ocupa el 19,5%. Son un poco más de 188 mil millones de pesos. Si el presupuesto hubiese bajado, como se menciona, no hubiésemos podido construir 54 escuelas, no hubiésemos podido crecer en 3.100 cargos docentes".

Números van, números vienen. Lo cierto es que por fuera de la puja política detrás del cruce de Manes a Acuña, los datos oficiales no sólo sostienen el ajuste del 14 por ciento, sino que además se advierte una fuerte subejecución presupuestaria en infraestructura y mantenimiento en lo que va del 2022:

Infraestructura: presupuesto 3.225 millones de pesos, del cual se ejecutaron 329 millones (10,2% del total).

presupuesto 3.225 millones de pesos, del cual se ejecutaron 329 millones (10,2% del total). Mantenimiento escolar: presupuesto de 5.541 millones de pesos, del cual se ejecutaron 507 millones (9,1% del total).

En 2012, el presupuesto asignado para el Ministerio de Educación en la Ciudad fue de $7.343 millones. Desde entonces, se registraron subas en términos reales en 2013, 2015 y 2017; sin embargo, a partir de ese año la inversión se desplomó. En 2020, por ejemplo, se invirtieron $89.350 millones, un 14% menos en términos reales que en el 2012.

En su descargo, Acuña se refirió a los puntos adicionales de Coparticipación que Mauricio Macri le transfirió de forma unilateral a la Ciudad de Buenos Aires durante su presidencia y advirtió que muchos de esos recursos se invirtieron en Educación.

"Hoy el presupuesto de Educación dentro de la torta es el pedazo más grande: ocupa el 19,5%. Cuando se habla de que cayó en términos proporcionales, evidentemente no se contempla toda la información, porque en la Ciudad se agregó el servicio de subterráneos y se agregó el servicio de la Policía, eso aumentó el presupuesto y también hizo que la distribución de la torta sea distinta. Porque no aumenta a 120% la torta, se redistribuye", aclaró la funcionaria porteña.

Sin embargo, los números oficiales desmienten a Acuña. Mientras que en el 2011 la "porción de la torta" presupuestaria destinada a educación era del 23,8%, en 2021 llegó al 18,5%. Si bien ese piso subió en 2022 a 19,5%, la cartera educativa redujo su participación presupuestaria en 4.3 puntos en la última década.

"La evolución del presupuesto del Ministerio de Educación permite observar cómo ha ido disminuyendo su importancia en la totalidad de los recursos que administra el Gobierno de la Ciudad. En relación con el presupuesto total, la reducción de los fondos dirigidos a este Ministerio es alarmante, ya que en 2013 la asignación presupuestaria representaba el 24,24% y en 2021 sólo el 17,17%", advirtió la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia.

En concreto, el presupuesto del Ministerio de Educación porteño cayó un 33,8% en términos reales entre 2012 y 2021; al tiempo que su participación dentro del presupuesto se achicó del 36% al 17,17% en el mismo período de tiempo.