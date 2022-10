Contratos VIP: Carolina Losada pasó a planta del Senado a su hermana Georgina

“Mientras un jubilado cobra 43 mil $ x mes… ellos viven de fiesta. Es el kirchnerismo, estúpido”. El tuit fue escrito el 25 de septiembre desde la cuenta de Georgina Losada, la hermana de la senadora de Juntos por el Cambio, Carolina Losada. Cinco días después, la menor de las hermanas fue designada como empleada de planta temporaria en el Senado de la Nación con un sueldo de 450 mil pesos brutos por mes.

Dicha resolución figura en un documento de la Secretaría del Senado y establece que Georgina pasó a formar parte del despacho de su hermana. Con un título de Relaciones Internacionales, fue nombrada como jefa del despacho de Losada desde que asumió, el 10 de diciembre de 2021, aunque desde entonces lo hacía ad honorem.

Aunque hace unas semanas, la ex conductora de noticiero había dicho en sus redes que pasar a planta permanente a más de 100 empleados del Estado era “una forma de robarle a la gente”, realizó el pedido para que su hermana obtenga la categoría A-1, la más alta en el Estado. El sueldo promedio y en bruto sería de entre 400 y 450 mil pesos por mes.

En una entrevista, Georgina respondió sobre su salario: "La contratación no implica un gasto más que ningún otro senador, el monto no es el que dicen, no se condice con la realidad. Cada senador tiene un presupuesto determinado y ninguno puede tener más que otro salvo en el caso de Caro que es vicepresidente pero así y todo no tomó ese extra porque le pareció que no correspondía".

Y completó sobre el pase a planta en cuestión: "La designación dio ahora y me parece muy normal trabajar con ella cuando fui quien la acercó la política. Soy su persona de confianza y una persona que militó desde los 19 años en la Unión Cívica Radical y quería inculcarle las cosas sanas de la política".

El 20 de agosto, a través de una entrevista en Clarín, Georgina oficializó sus ganas de ser candidata de Juntos por el Cambio por la provincia de Santa Fe en 2023. A los 48 años, Georgina dijo: “reo que es un buen momento. Toda mi trayectoria política siempre fue más técnica, pero obviamente que la política partidaria la conozco bien. Para terminar de decirlo falta ver cuáles son los lugares, qué pasa en Santa Fe respecto de cómo logramos acordar con las distintas fuerzas políticas”:

También reconoció que fue ella quien convenció a su hermana para que saltara del mundo de la televisión a la política. “Yo venía ayudando en el armado de las campañas del radicalismo en Santa Fe. De hecho, una posibilidad era que yo fuera candidata. Conversando con Martín Rosúa, que hoy es concejal, veníamos viendo cómo prepararnos y en un momento surgió el nombre de Caro. En ella vemos condiciones diferentes. Es una persona sumamente comprometida, tiene un ángel especial, mucha empatía, es genuina, no tiene doble discurso. Conociendo cómo es Caro, que la conozco desde que nací, me pareció que era la persona indicada”.

En tanto, dijo sobre el futuro de Carolina dentro de las candidaturas de Juntos por el Cambio para 2023: “A Caro la veo muy bien, es impresionante lo rápido que creció en términos del conocimiento del manejo de la política. Lo cierto es que para las candidaturas falta. No falta tanto en términos de tiempo, pero es un proceso interno de ella que lo tiene que madurar para ver qué es lo que quiere hacer”.

Y completó: “Tiene que definir si quiere jugar en Santa Fe o plantearse una opción nacional. En Santa Fe estamos preparando un programa de gobierno para la provincia con los partidos que integran Juntos por el Cambio, después se verá a quién le toca conducir. Si Caro juega le tocará conducir el programa y si no juega va a acompañar. Ella siempre dice que va a ocupar el lugar donde haga un mayor aporte. Si lo que aporta en términos de caudal electoral es en Santa Fe, entonces seguramente irá por ahí. Si aporta más en una fórmula presidencial, lo tendrá que hacer”.

Además de definirse como seguidora de Raúl Alfonsín, Georgina tiene un marcado discurso antiperonista tanto en sus redes sociales como en las pocas entrevistas que brindó. Sobre los gobiernos de Cristina Fernández de Kircher, dijo: “No creo que el kirchnerismo se pueda dividir en diferentes cosas, porque son caras de una misma moneda. Su gobierno fue el responsable de radicalizar el kirchnerismo, de extremizarlo. Cuando irrumpe La Cámpora en la escena política, con mayor poder en distintos lugares y puestos claves, creo que ahí es cuando se desvirtúa todo”.